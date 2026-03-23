Confirmado en el 2026: ayudas para pagar el IBI y la nueva tasa de basuras para miles de familias españolas

Las claves nuevo Generado con IA En 2026, muchos ayuntamientos aplicarán ayudas para aliviar el coste del IBI y la nueva tasa de basuras, especialmente para hogares vulnerables y familias numerosas. Las bonificaciones varían según el municipio e incluyen desde descuentos moderados hasta rebajas casi totales del importe a pagar. Madrid ofrece hasta un 90% de bonificación del IBI para familias numerosas y exención de la tasa de residuos para quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción. Otras ciudades como Zaragoza, Sevilla, Valencia y Barcelona también han aprobado diferentes porcentajes de rebajas y exenciones según el nivel de ingresos y la situación familiar.

Este 2026 muchos ayuntamientos han decidido aplicar una serie de ayudas y bonificaciones que permiten aliviar el gasto que supone la nueva tasa de basuras y el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI), destinado a hogares vulnerables y familias numerosas.

La medida nace como respuesta al importante aumento del coste de la vivienda en España y de los impuestos municipales; buscando que aquellos con menos ingresos no empeoren su situación pagando estos recibos.

En vista de que son ayudas municipales, no existe una cantidad fija para toda España. Así, en la práctica las bonificaciones van desde rebajas moderadas a descuentos casi totales en ciertos casos.

¿Quiénes pueden pedir la ayuda?

En ciudades como Madrid se aplican bonificaciones de hasta el 90% en el IBI para las familias numerosas que soliciten esta ayuda dependiendo del valor catastral de la vivienda y la categoría de familia numerosa.

Por otro lado, en la capital, todos aquellos que perciban el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción están exentos de pagar la tasa de residuos.

Cabe recalcar que en Madrid la tasa de basuras fue un tema controvertido por suponer una cuantía relativamente alta. En la capital esta tasa de gestión de residuos ronda los 141 euros al año por hogar; mientras que en Barcelona supone alrededor de 27 y 51 euros que se pagaban a través de la factura del agua.

En Zaragoza los hogares con rentas bajas, con al menos cuatro miembros y rentas inferiores a 16.900 euros, tienen un 100% de bonificación en la tasa de basuras. En el caso de familias de cinco miembros con ingresos inferiores a 22.000 euros, una rebaja del 50%.

En el caso del IBI, que es uno de los tipos más bajos de España, del 0,4%; las familias con ingresos inferiores a 16.900 euros verán una bonificación del 73%, y los hogares con ingresos inferiores a 22.000 euros contarán con una bonificación del 50%.

En Sevilla, las personas en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad pueden aplicar a una reducción del 15%, 50%, 75% y hasta 100% de la tasa de residuos, dependiendo de la situación acreditada.

Además, la capital andaluza aprobó una rebaja del 1% del tipo general para todos los contribuyentes a la hora de hacer frente al IBI.

Por su parte, Valencia prevé un 30% de bonificación en la tasa de residuos a las familias numerosas. Recientemente se amplió el plazo al 31 de mayo de 2026 para los ejercicios de 2025 y 2026.

Barcelona concede un 50% de bonificación a las personas de 60 años o más que cobren una pensión mínima o los miembros de la unidad familiar se encuentren en situación de desempleo.

Hay que recordar que el sistema de pago en Barcelona es distinto, ya que la tasa está ligada al consumo de agua. De esta forma, están exentas de pagar dicha tasa las personas en situación de exclusión residencial que sean titulares del contrato de agua.

¿Cómo se solicita?

Para poder acceder a estas bonificaciones, es preciso consultar la ordenanza municipal correspondiente en el apartado de bonificaciones y ordenanzas fiscales.

Cada municipio regula los plazos y requisitos correspondientes, pero es preciso pedir estas ayudas antes de que acabe el año en muchos casos.