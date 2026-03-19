Noruega confirma que los españoles deben presentar un permiso de residencia y laboral aunque sea territorio europeo

Las claves nuevo Generado con IA Los españoles que quieran residir y trabajar en Noruega deben presentar un permiso de residencia y un contrato laboral vigente. Noruega no pertenece a la Unión Europea, aunque sí forma parte del Espacio Schengen, lo que facilita la entrada turística hasta 90 días. Para estancias superiores a tres meses, es obligatorio registrarse ante la Dirección de Inmigración noruega y cumplir requisitos adicionales. Noruega destaca por su alta renta per cápita y baja tasa de desempleo, lo que la convierte en un destino atractivo para trabajadores extranjeros.

Ir a Noruega es una oportunidad única para ver las auroras boreales o para adentrarse en un país con una vegetación y unas rutas montañosas muy demandadas a nivel turístico.

Sin embargo, si se quiere dar un paso más allá e irse a vivir a Oslo, Tromso o cualquier otra ciudad de este país escandinavo hay que presentarse ante las oficinas de la Policía del país con un permiso de residencia y un contrato de trabajo en vigor.

Por lo tanto, es obligatorio registrarse ante la Dirección de Inmigración de Noruega y cumplir con sus requisitos de residencia una vez que se supere el tiempo máximo de estancia en el país como visitante, que es de 90 días.

¿Por qué Noruega no pertenece a la UE?

Los turistas no pueden extender su visita a Noruega durante más de tres meses. Sin embargo, por debajo de esta franja temporal, el único requisito para entrar, circular y quedarte es mostrar en la frontera el pasaporte o el DNI español.

Estas facilidades para el turismo europeo se deben a que, aunque no pertenece a la Unión Europea, sí está adscrito al Espacio Schengen, que facilita la movilidad y el comercio con los países comunitarios.

¿Y por qué Noruega no pertenece a la Unión Europea? Tanto en 1972 y 1994, el Gobierno sometió a referéndum a sus conciudadanos para comprobar la voluntad sobre la adhesión al grupo de los Veintisiete. Sin embargo, el pueblo noruego dejó clara su postura: prefieren mantenerse al margen del yugo de la UE.

Sin embargo, mantienen fuertes lazos con los países comunitarios, algo que trae beneficios en ambas direcciones, puesto que el país nórdico es una potencia petrolífica y pesquera.

Renta per cápita elevada y poco desempleo

A nivel de visado, la diferencia entre Noruega o Reino Unido y el resto de Estados miembros es que no basta solamente con registrarse como residente, sino que hay que ir un paso más allá y demostrar que se vive allí y que se cuenta con un contrato laboral en vigor.

En cambio, para los nacionales que se decanten por Suecia, Finlandia y Dinamarca -como sí pertenecen a la UE- solamente tienen que acudir a la oficina de gestión del barrio donde residen y justificar dónde viven, siendo innecesario demostrar que están trabajando en el país.

Noruega tiene una renta per cápita cercana a 87.000 o 88.000 euros anuales, una de las más altas del mundo. Además, cuenta con una tasa de paro muy baja, de en torno al 5%, por lo que abre una ventana de oportunidad para muchos españoles.