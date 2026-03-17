Los autónomos podrán deducirse hasta 1.500 euros si tienen contratado un seguro médico según la ley

Las claves nuevo Generado con IA Los autónomos pueden deducirse hasta 1.500 euros al año por seguros médicos en la declaración de la Renta. La deducción cubre al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el mismo domicilio. El límite por persona asegurada es de 500 euros, ampliable a 1.500 euros si la persona tiene una discapacidad igual o superior al 65%. Para aplicar la deducción, el autónomo debe ser titular de la póliza, la factura debe estar a su nombre y debe conservar los justificantes de pago.

La campaña de la declaración de la Renta está en sus primeros días y, como cada año, muchos contribuyentes buscan formas legales de pagar menos impuestos.

Muchas a menudo pasan desapercibidas, y la realidad es que pueden suponer un gran ahorro, en especial para la mayoría de trabajadores autónomos.

Este es el caso de la posibilidad de deducir el seguro de salud, una ayuda doble que permite ahorrar dinero a final de año y estar cubierto ante cualquier necesidad.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2025, ya ha comenzado y se prolongará hasta el próximo 30 de junio.

Durante este periodo, millones de contribuyentes deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ante la Agencia Tributaria, un trámite anual que suele reactivar el interés por las deducciones y gastos que permiten reducir la carga fiscal.

Entre estas posibilidades destaca la deducción de este tipo de seguros para los autónomos. Y es que la normativa fiscal permite incluir este gasto dentro de la actividad económica, lo que reduce el rendimiento neto sobre el que posteriormente se calcula el impuesto.

En términos prácticos, esto significa que el coste del seguro médico puede restarse de los ingresos declarados, disminuyendo así la base imponible y, en consecuencia, el importe final a pagar.

Esta ventaja fiscal está dirigida principalmente a los autónomos que tributan en estimación directa, el sistema más habitual entre los profesionales por cuenta propia.

Además, la ley permite incluir no solo el seguro del propio autónomo, sino también el de su cónyuge y el de los hijos menores de 25 años que convivan en el mismo domicilio familiar.

En cuanto a los límites, la legislación establece que se pueden deducir hasta 500 euros al año por cada persona asegurada. Por ejemplo, un autónomo que tenga contratado un seguro para él, su pareja y un hijo podría incluir hasta 1.500 euros como gasto deducible en su actividad.

El límite aumenta de forma significativa cuando alguna de las personas aseguradas tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. En esos casos, la normativa permite deducir hasta 1.500 euros anuales por cada persona con discapacidad incluida en la póliza.

Conviene tener en cuenta que esta deducción no funciona como un descuento directo en el resultado final de la declaración. Se trata de un gasto que se resta de los ingresos de la actividad económica.

Al declararse un rendimiento menor, también se reduce la base sobre la que se calcula el IRPF, lo que se traduce en un menor pago de impuestos.

Sin embargo, para poder aplicar esta deducción, Hacienda exige cumplir ciertos requisitos. El autónomo debe ser el titular de la póliza, las facturas deben estar a su nombre y debe poder acreditarse el pago del seguro. Asimismo, la póliza debe ser individual y estar vinculada a la actividad económica.

Por este motivo, los asesores fiscales recomiendan conservar todos los recibos y justificantes relacionados con el seguro médico.

Y, en caso de una revisión por parte de la Agencia Tributaria, estos documentos servirán para demostrar que el gasto es deducible y que cumple con las condiciones establecidas por la normativa.