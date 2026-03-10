La guerra en Irán cambia el mercado de la vivienda: se avecinan hipotecas más caras y subidas moderadas de precio

Las claves nuevo Generado con IA La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel podría encarecer tanto las hipotecas como los costes de construcción en el mercado inmobiliario. El precio de la vivienda crecería en torno a un solo dígito en 2026 debido a la presión sobre los tipos de interés y el encarecimiento energético. El posible mantenimiento de tipos de interés elevados por parte del BCE reduciría la capacidad de compra de los hogares y el número de operaciones inmobiliarias. A pesar del fuerte repunte de precios en 2025, se prevé una moderación y mayor estabilidad en los precios de la vivienda para 2026.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel podría afectar al mercado de la vivienda en diferentes frentes como el precio, las hipotecas o la financiación. Así lo ve el Personal Shopper Inmobiliario Iñaki Unsain.

El también director general de ACV Gestión Inmobiliaria es rotundo: “El precio de la vivienda crecerá en un solo dígito en 2026 si la tensión en Oriente Medio encarece hipotecas y construcción”.

A continuación, te mostramos cuál puede ser la evolución del mercado inmobiliario en 2026 tras el fuerte repunte registrado en 2025.

Tipos de interés

Unsain tiene claro que el encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Medio, y su posible impacto en los tipos de interés, amenazan con frenar parte de la demanda: “Ello situaría el crecimiento del precio de la vivienda en tasas de un solo dígito en 2026”.

Conviene recordar que el mercado alcanzó durante 2025 un incremento del 12,7%. Cifra, a todas luces, difícil de mantener según el experto. “Durante el último año el precio de la vivienda ha experimentado un crecimiento muy intenso que ha desplazado a mucha población del acceso de la vivienda”, indica.

Pero matiza: “En el último trimestre ya se aprecia una ligera moderación en el ritmo de incremento respecto a los trimestres anteriores”. No se trata todavía de ‘brotes verdes’, pero sí anticipan un cambio de tendencia.

¿Y qué influencia va a tener el conflicto en Oriente Medio? En 2025, el incremento estuvo por encima del 12% en todos los trimestres. El cuarto trimestre cerró incluso con un aumento del 12,9%, su nivel más alto desde 2007.

Con todo, el mercado comenzó a mostrar señales de agotamiento por la escasez de oferta, el atractivo inversor del ladrillo y la resistencia de la demanda en las grandes ciudades.

“Este cambio de ritmo”, apunta Unsain, “no implicaría necesariamente una caída de precios, pero sí un escenario de crecimientos más contenidos tras varios ejercicios de subidas de dos dígitos”.

Hipotecas más caras

Un escenario al que añadir un nuevo elemento: el conflicto entre Irán, EEUU e Israel. De momento, está teniendo influencia en el precio del petróleo y el gas. Y en lontananza se puede vislumbrar sus efectos en la inflación europea.

“Si eso ocurre, el Banco Central Europeo (BCE) podría verse obligado a revisar su política monetaria y mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo”, recuerda Unsain. Una variable que es determinante.

Porque un contexto de tipos altos presionaría al alza el Euríbor (actualmente en torno al 2,2%) y encarecería tanto las hipotecas variables como las nuevas financiaciones.

Según Unsain, este escenario “reduce de manera directa la capacidad de compra de los hogares, disminuye el número de operaciones en el mercado residencial y provoca un ajuste a la baja del ticket medio de la vivienda previsto para 2026”.

A la par, el encarecimiento energético y de las materias primas elevaría los costes de construcción, lo que añade presión adicional al sector promotor.

“Esto impactaría directamente en los costes de construcción y en las cuotas de los préstamos hipotecarios, lo que podría reducir la demanda y conducir a una mayor estabilidad e incluso cierta contención en los precios de la vivienda”, concluye Iñaki Unsain.