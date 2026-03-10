El Gobierno presenta una nueva ayuda: beca de 8.100 euros para los estudiantes que se movilicen a otra universidad en España

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha presentado las becas Medrano, una ayuda de 8.100 euros para estudiantes que cursen un año en otra universidad española. Estas becas buscan fomentar la movilidad universitaria y están dirigidas a estudiantes de grado que hayan superado al menos 60 créditos. El programa recupera el espíritu de las antiguas becas Séneca, pero con una mayor dotación económica y más plazas. Las becas Medrano se podrán solicitar a partir del próximo curso académico y rinden homenaje a Luisa de Medrano, primera catedrática universitaria en España.

El Gobierno ha anunciado una nueva línea de ayudas destinadas a fomentar la movilidad entre universidades españolas.

Se trata de las becas Medrano, un programa que permitirá a los estudiantes de grado cursar un año académico en otro campus con una ayuda total de 8.100 euros, equivalente a 900 euros mensuales durante el curso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la iniciativa a través de la red social X, donde explicó que el objetivo es facilitar que los universitarios puedan ampliar su formación sin que la movilidad suponga un obstáculo económico.

La nueva beca del Gobierno

"Hay países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas", aseguró el presidente del Gobierno. "Por eso hoy hemos presentado las becas Medrano, un nuevo programa de ayudas que va a permitir a muchísimos jóvenes estudiar un año en otra universidad del país".

El programa recupera, con un nuevo nombre y mayor dotación, el espíritu de las antiguas becas Séneca, que durante años funcionaron como una especie de "Erasmus nacional".

Estas ayudas formaban parte del programa de movilidad universitaria SICUE y permitían a los estudiantes cursar uno o dos semestres en otra universidad española distinta a la de origen, con reconocimiento académico de los créditos obtenidos.

El objetivo de aquel sistema era fomentar la movilidad interior y reforzar la cohesión del sistema universitario español, facilitando que los estudiantes conocieran otras universidades y metodologías docentes sin salir del país.

Sin embargo, las becas Séneca fueron suprimidas en 2013 y desde entonces el programa SICUE continuó existiendo, pero sin una ayuda económica estatal asociada.

En sus últimas convocatorias antes de desaparecer, las becas Séneca ofrecían una cuantía mensual de entre 500 y 600 euros durante un máximo de nueve meses, aunque la cifra podía variar ligeramente según la convocatoria.

También podían compatibilizarse con otras ayudas, aunque contaban con menos plazas y menor financiación que el nuevo programa anunciado ahora por el Gobierno.

Las becas Medrano buscan recuperar ese modelo de movilidad, pero con una dotación económica superior. Según explicó Sánchez, el sistema permitirá que un estudiante pueda cursar parte de su carrera en otra ciudad distinta a la de su universidad de origen.

"Si estás haciendo la carrera, imagínate en Valencia, ahora podrás hacer un curso en Oviedo con una beca mensual de al menos 900 euros al mes", puso como ejemplo.

Las nuevas ayudas estarán dirigidas a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado en cualquier universidad española. Para poder solicitarlas, los universitarios deberán haber superado al menos 60 créditos, lo que implica que la movilidad podrá realizarse a partir del segundo curso de carrera.

La ayuda económica alcanzará los 8.100 euros por curso académico, una cuantía que el Gobierno considera suficiente para cubrir una buena parte de los gastos asociados al traslado, como alojamiento o manutención.

Además, el Ejecutivo asegura que el programa contará con una dotación mayor que la de las antiguas becas Séneca.

El nombre de la iniciativa rinde homenaje a Luisa de Medrano, considerada la primera mujer que ocupó una cátedra universitaria en España, en la Universidad de Salamanca en el año 1508.

Para el presidente del Gobierno, estas ayudas suponen "una oportunidad fantástica para mejorar la formación, cohesionar España y vivir una experiencia única". Las becas Medrano comenzarán a aplicarse a partir del próximo curso académico, momento en el que los estudiantes podrán empezar a solicitarlas.