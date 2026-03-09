Estados Unidos endurece las normas de entrada: los españoles tendrán que aportar más datos personales

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, los españoles que viajen a Estados Unidos deberán aportar más datos personales para obtener la autorización ESTA. Entre los nuevos requisitos están informar sobre actividades en redes sociales de los últimos cinco años, teléfonos usados y correos electrónicos de la última década. También será obligatorio facilitar datos de todos los miembros de la familia, así como un selfie, además de la información habitual del pasaporte y motivos del viaje. El ESTA seguirá costando 21 dólares y tendrá una validez de dos años, permitiendo múltiples entradas a Estados Unidos en ese periodo.

Estados Unidos es uno de los destinos favoritos para viajar de los españoles. En ocasiones, para estudiar; en otras, para trabajar. Incluso, para hacer turismo.

Hasta finales de 2025, bastaba con el conocido como ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar al país como turista o por negocios hasta 90 días sin visado.

Desde 2026, y tras la orden emitida por el Departamento de Seguridad Interior, el ESTA sigue vigente. Pero no en los mismos términos ya que quienes lo utilizan deben aportar muchos más datos.

¿Qué es el ESTA?

La autorización del ESTA se vincula al pasaporte. Y conviene recordar que su aprobación sólo autoriza a viajar y presentarse en la frontera. Una vez allí, es un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Transfronteriza (Customs and Border Protection) quien decidirá si pasa o no al país.

El ESTA es un formulario online con datos personales, del pasaporte, del viaje y algunas preguntas de seguridad. Por ejemplo, se piden los datos del pasaporte electrónico, una dirección de correo electrónico y datos de contacto y domicilio habitual.

En los datos de contacto, nombre completo tal y como aparece en el pasaporte, fecha y lugar de nacimiento, número de pasaporte y país emisor (con fecha de emisión y caducidad), el DNI, y los nombres del padre y la madre.

También información sobre la dirección del alojamiento, el motivo del viaje y duración (siempre, recordemos, menos de 90 días), la situación laboral y preguntas de seguridad como si has tenido antecedentes penales, si tienes enfermedades infecciosas, o si te has quedado alguna vez más tiempo del permitido en Estados Unidos.

Nuevos datos

En 2026, esas personas que vayan a estar en EEUU menos de 90 días deberán aportar otros datos más allá de los ya reseñados. ¿Cuáles? Por ejemplo, sus actividades en redes sociales (X, Facebook o Instagram) durante los últimos cinco años. Los agentes transfronterizos pueden revisar sus publicaciones para evaluar la seguridad.

Además, también deberán consignar los números de teléfono usados en el último lustro, y todas las direcciones de correo electrónico de la última década.

Sin olvidar los datos de todos los miembros de la familia (fechas de nacimiento, direcciones y números de teléfono) y un selfie.

¿Cuál es el plazo de validez del ESTA? Dos años (esto sigue igual). Por lo tanto, puede usarse en diferentes entradas a EEUU. Y su coste es de 21 dólares (unos 18 euros). Las autoridades estadounidenses recomiendan solicitarlo, al menos, 72 horas antes de viajar.