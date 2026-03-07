Hacienda cambia las normas: estas son las nuevas casillas que aparecen en la declaración de la Renta de 2026

Las claves nuevo Generado con IA La declaración de la Renta de 2026 incluirá nuevas casillas según la Agencia Tributaria. Se incorporan apartados específicos para rendimientos de actividades artísticas y económicas obtenidos de manera excepcional, con una reducción del 30% en ciertos casos. Habrá nuevas casillas para trasladar importes de los libros registro del IRPF y regularizar cotizaciones de autónomos. Se añaden apartados para declarar ganancias patrimoniales de juegos, premios publicitarios y operaciones con fondos cotizados y sociedades de inversión.

Un año más, los contribuyentes tienen su particular cita con la Agencia Tributaria (AEAT) para hacer bueno el lema forjado hace décadas de que ‘Hacienda somos todos’. Y esa cita tiene que ver con la cumplimentación de la declaración de la Renta.

Un documento que no todos los años es idéntico. Y este año no va a ser una excepción. De hecho, incluye nuevas casillas, según ha publicado recientemente la AEAT.

A continuación, te mostramos cuáles son las nuevas casillas ahora que se acerca a pasos agigantados el ‘pistoletazo’ de salida de la campaña 2025: arranca el próximo 8 de abril y finaliza el 30 de junio.

Nuevas casillas

Volviendo al documento antes indicado de la AEAT, las nuevas casillas que se han añadido pretenden reflejar cambios normativos y facilitar la declaración de ciertos rendimientos, ganancias y deducciones específicas.

Así, por ejemplo, habrá un apartado relacionado con la reducción aplicable a los rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

La misma está regulada en la disposición adicional sexagésima de la Ley 7/2024 y aplica una reducción del 30% al exceso de rendimientos que superen el 130% de la cuantía media de los rendimientos imputados en los tres períodos impositivos anteriores.

Hay otra reducción aplicable a los rendimientos netos de actividades económicas obtenidos de manera excepcional.

En este supuesto, aplica una reducción del 30% al exceso de rendimientos netos que superen el 130% de la cuantía media de los rendimientos imputados en los tres períodos impositivos anteriores.

También hay casillas para trasladar importes de los libros registro del IRPF que permiten trasladar de forma agregada los importes consignados en los libros registro del IRPF a las correspondientes casillas del modelo.

Eso sí, siempre que se autorice su conservación y el formato sea el publicado por la Agencia Tributaria.

Asimismo, habrá casillas para regularización de la cotización de las cuotas al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (relacionadas con el artículo 308 del Real Decreto Legislativo 8/2015).

Y casillas específicas para ganancias patrimoniales derivadas de juegos y premios publicitarios. De esta manera, se distinguirán entre aquellos que estén sujetos o no a retención.

Por último, habrá un nuevo apartado específico para operaciones de compraventa de participaciones o acciones de fondos cotizados y sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas.