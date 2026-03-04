Japón cambia las normas: todos los españoles necesitarán este permiso para viajar al país

Japón se encuentra en el tercer puesto de los países más solicitados entre los españoles junto a Estados Unidos y Marruecos. El país nipón se ha convertido en uno de los grandes favoritos por su cultura, historia y gastronomía.

Sin embargo, pronto cambiarán las normas para poder acceder a la nación asiática. A partir de 2028, Japón introducirá un nuevo sistema de control migratorio denominado JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization).

Este permiso exigirá a los ciudadanos de 72 países, entre ellos España, obtener una autorización previa para poder entrar al país, aunque no necesiten visado actualmente.

Esta medida se enmarca en la política del Gobierno japonés de mejorar la gestión del gran flujo de turistas que recibe cada año y garantizar un control más riguroso de sus fronteras.

El JESTA funcionará de manera similar al ESTA estadounidense o la ETA del Reino Unido.

El nuevo permiso

JESTA será un sistema electrónico y online mediante el cual los viajeros deberán solicitar su autorización antes de embarcarse hacia Japón. Sin esta aprobación, las aerolíneas denegarán el embarque, independientemente de la duración de la estancia o del motivo del viaje.

Por tanto, incluso para estancias cortas de turismo, negocios o visitas familiares, los ciudadanos españoles deberán contar con este permiso válido.

Para completar la solicitud de JESTA, los viajeros deberán proporcionar información detallada, incluyendo datos personales y del pasaporte, motivo del viaje, dirección del alojamiento en Japón, así como antecedentes penales o problemas migratorios previos.

Una vez aprobada, la autorización se vinculará electrónicamente al pasaporte del solicitante y tendrá una validez de varios años, permitiendo múltiples entradas, aunque los detalles finales sobre la duración y condiciones específicas aún no han sido publicados.

El coste estimado de la JESTA se sitúa entre 1.500 y 3.000 yenes, es decir, aproximadamente 10 a 20 euros, lo que la convierte en un trámite económico frente al beneficio de poder asegurar la entrada al país sin problemas.

Este precio es indicativo y podría ajustarse una vez que el sistema se implemente oficialmente.

Es importante destacar que, hasta 2028, los ciudadanos españoles pueden seguir entrando en Japón sin visado, cumpliendo los requisitos habituales y con un límite máximo de estancia de 90 días.

No será hasta que el JESTA entre en vigor cuando este permiso se convierta en un requisito obligatorio. Por ello, los viajeros que planifiquen viajes este año y en 2027 no se verán afectados por esta nueva normativa.

En definitiva, el JESTA representa un paso significativo hacia la modernización y la digitalización de los controles fronterizos japoneses, alineándose con estándares internacionales en materia de seguridad y gestión turística.

Para los españoles y otros ciudadanos de países exentos de visado, será imprescindible anticiparse y tramitar esta autorización online antes de viajar a Japón, asegurando así un ingreso seguro y sin contratiempos al país nipón a partir de 2028.