Confirmado por Hacienda: millones de trabajadores se beneficiarán de una rebaja fiscal en la próxima Renta

Las claves nuevo Generado con IA Casi tres millones de contribuyentes se beneficiarán de una nueva deducción en el IRPF adaptada a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La deducción dejará sin tributar a quienes cobren hasta 17.094 euros y se reduce progresivamente hasta los 20.000 euros. Quienes perciban salarios por debajo de 20.000 euros podrán deducirse hasta 591 euros y los perceptores del SMI recuperarán el IRPF pagado en la campaña de 2027. El coste estimado para el tesoro público de esta deducción será de alrededor de 200 millones de euros.

Un año más, la Agencia Tributaria (AEAT) volverá a llamar a la puerta de los españoles para hacer bueno el dicho de que ‘Hacienda somos todos’. En concreto, será desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Este año, y como novedad, casi tres millones de contribuyentes se beneficiarán de una nueva deducción en el IRPF.

En concreto, y según los datos manejados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), serán 2.976.220 contribuyentes. Una deducción que se adapta a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno.

En concreto, Gestha explica que la nueva deducción dejará sin tributar a quien cobre hasta los 17.094 euros y que se reduce progresivamente hasta los 20.000 euros, que se sumarán a los que ya la están utilizando desde los 15.876 euros vigentes en 2025.

Recuperar el IRPF

"Acompañamos la aprobación del salario mínimo interprofesional con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente", dijo María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Así, quienes perciban salarios por debajo de 20.000 euros tendrán una deducción de hasta 591 euros. De esta manera, los perceptores del SMI tendrán derecho a recuperar el IRPF pagado en la campaña de la Renta de 2027.

Según los cálculos del Gobierno, la persona que cobre el SMI en 2026 pagará 365 euros menos de IRPF que en 2025. El SMI se sitúa en 17.094 euros.

Llegados a este punto hay que recordar que la vigente obligación de declarar sigue afectando a los que ingresen más de 15.876 euros por dos o más empleos.

Presentar la declaración

Eso sí, y tal y como señalan desde Gestha, “salvo que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no supere en total los 1.500 euros anuales, o 22.000 euros con un solo sueldo, y que estos límites no operan si cuentan con otras rentas como alquileres o rentas de una actividad económica, así como por otras circunstancias”.

Por tanto, los Técnicos recomiendan presentar la declaración a todos los asalariados que cobren entre los 15.876 euros (el SMI de 2024 que no tributó por el aumento de la Reducción por obtención de rendimientos del trabajo) hasta los 20.000 euros brutos.

“De igual modo, a los asalariados que perciban entre 20.000 y 22.000 euros, a la que no llega la deducción, les interesa presentar la declaración si cuentan con alguna otra deducción con la que puedan recuperar una parte de las retenciones que se ajustan prácticamente a la cuota resultante de la autoliquidación”, matizan desde Gestha.

El coste para el tesoro público de la nueva deducción rondará los 200 millones, según sus estimaciones, al coincidir con los 591 euros anunciados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.