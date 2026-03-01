Paca cumplirá 108 años en septiembre, vive sola y no necesita ayuda para cocinar: "Mi madre tampoco tenía arrugas"

Las claves nuevo Generado con IA Francisca Castañares Ibáñez, conocida como Paca, cumplirá 108 años en septiembre y es una de las mujeres más longevas de España. A pesar de su avanzada edad, Paca vive sola en Torrecilla en Cameros (La Rioja), cocina por sí misma y solo necesita ayuda para la limpieza. Atribuye su longevidad y buena salud a mantenerse activa y conservar la vitalidad, además de unos buenos genes heredados de su madre. En España hay casi 15.000 personas centenarias, y Paca es ejemplo de independencia y vida saludable tras haber superado numerosas adversidades históricas.

Francisca Castañares Ibáñez es probablemente una de las mujeres más longevas de España. A sus 107 años -cumple 108 en septiembre- se mantiene lúcida tras haber vivido la Guerra Civil, la II Guerra Mundial, la dictadura, un golpe de Estado y casi 50 años de democracia en España.

La centenaria sigue viviendo sola, sin ayuda, en su casa de Torrecilla en Cameros (La Rioja). Recientemente ha abierto las puertas de su casa a Carlos Pérez, reportero de La Rioja TV, que ha contado su impresionante historia, que aún tiene muchos capítulos por escribir a la luz de su vitalidad.

Para llegar a esta cifra, dice que una de las claves ha sido mantenerse activa. A medida que las personas envejecen, reducen su actividad, lo que provoca un impacto a nivel físico y mental. Ella tenía muy claro que, aunque pasaran los años, era fundamental conservar la vitalidad.

Vive sola a los 107 años de edad

Cariñosamente, Carlos le comenta que parece mucho más joven: "No tienes ni media arruga", le dice. Ella le concede parte del mérito a los genes, ya que "mi madre tampoco tenía muchas arrugas".

Otro motivo hipotético, menciona el entrevistador, es que nunca se llegó a casar. "Los que quería no me daban y los que me querían no me gustaban", bromea la mujer.

En su día a día trata de ser lo más independiente posible. Aunque ya ha perdido capacidad de audición, sigue viviendo sola y no necesita ayuda para cocinar. Además, sólo ha empezado a tomar medicación una vez que cumplió los 100 años.

La torrecillana vive en una casa de pueblo pero a pesar de haber tenido varias lesiones en la cadera aún no se le hace demasiado grande y solamente necesita apoyarse en un andador. Eso sí, cuenta con una persona que la ayuda todos los días durante varias horas con la limpieza.

Casi 15.000 personas centenarias en España

De joven, desempeñó varios oficios. Fue camarera durante 22 años, ayudó en las huertas recogiendo fruta y trabajó en una fábrica de muebles. Una gladiadora que ha estado luchando toda su vida y que, a la luz de los resultados, ha llevado a cabo las rutinas más saludables posibles.

En España hay al menos 14.660 personas con más de 100 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Paca es una de ellas y el ejemplo de que la posibilidad de vivir cada vez más tiempo se ha convertido en una realidad sin la necesidad de recurrir a los controvertidos chips de la inmortalidad.