Giro “insólito” en la financiación de viviendas: 2026 arranca con un “abaratamiento” que no se veía desde hace años

Una de cal y otra de arena para quienes tienen en mente adquirir vivienda durante 2026. Porque, por un lado, los precios continúan con su senda alcista. Pero, por otro lado, la financiación se ha abaratado.

“La vivienda se ha encarecido con fuerza, pero al mismo tiempo la financiación se ha abaratado como no veíamos desde hace años”, explica Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca.

Así, y según el último informe del Centro de Estudios de Trioteca (CET), el valor medio de la vivienda financiada (328.000 euros) se incrementa a un ritmo muy superior al del valor nominal medio de la hipoteca solicitada (208.000 euros).

Burbuja inmobiliaria

Poniendo el foco en el mes de enero, el valor medio de la vivienda financiada aumentó hasta los 328.000 euros. Es decir, hablamos de un incremento del 12,7% respecto al mes anterior. Además, es el dato más alto desde verano, según el CET.

Mientras tanto, el valor nominal medio de hipoteca solicitada fue de 208.000 euros en enero.

Esta situación es la que ha permitido “sostener” el mercado, según el experto, a la par que explica por qué seguimos viendo actividad, muy alejada de los desequilibrios financieros de la gran crisis del 2008.

“Hablar hoy de burbuja inmobiliaria es no mirar los datos, o no querer mirarlos. Este año se han firmado en el Estado unas 2.005 hipotecas diarias, que parecen muchas, y lo son, un 19% más que el año anterior, pero en 2006 se concedían 5.300 cada día”, remarca Garriga.

Subida de precio

De cara a 2026, el CEO de Trioteca asegura que no se espera que los precios bajen, sino todo lo contrario. Una subida que cifra entre el 5% y el 8%, sobre todo en grandes ciudades y zonas tensionadas.

“El motivo es claro, no hay un exceso de crédito ni morosidad descontrolada, como pasaba hace 20 años. A lo que nos enfrentamos es a un problema estructural”, prosigue. “Hay más demanda que oferta, y mientras no se construya vivienda suficiente, el mercado no tiene margen para corregir los precios”.

Y es que, desde su parecer, sin más obra nueva y sin un marco de seguridad jurídica que incentive a propietarios, los precios seguirán tensionados.

“El pasado mes de enero, sin ir más lejos, los datos del CET muestran un claro desequilibrio entre las viviendas adquiridas de segunda mano (97,01%) con las de obra nueva, que apenas llegaban al 3% del total”, apunta.

Con todo, Garriga subraya que 2026 será un año “sin giros bruscos ni sobresaltos en los tipos de interés”. Así, en lo que a perfil hipotecario respecta, las tendencias del año pasado se mantienen, con el 93,87% de hipotecas firmadas siendo a tipo fijo (con un interés medio del 2,25% firmado por Trioteca).

Las del tipo mixto son un 6,13% de las firmadas. Cerraron el mes de enero con una media del 1,68% en el periodo fijo, y del Euríbor +0,76% en el periodo variable.

“Las hipotecas seguirán siendo atractivas, con una banca activa y compitiendo por captar buenos perfiles, en un entorno de tipos razonables”, concluye Ricard Garriga.