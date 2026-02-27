Ya es oficial: el Gobierno prohíbe las bebidas energéticas como Red Bull y Monster a los menores de 18 años

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el Congreso de los Diputados. E.P

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, anunció su intención de prohibir las bebidas energéticas a los menores de 16 años en toda España y, en casos, ampliarlo a menores de 18 años.

Esta medida no es aislada, el Gobierno ya ha implantado varias normativas que buscan atacar alimentos y productos que se consideran perjudiciales para la salud de los jóvenes y niños españoles.

Lo cierto es que otros países de Europa como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania ya han adoptado medidas de este estilo. Además, Galicia y Asturias ya implantaron esta prohibición dentro de su normativa comunitaria.

¿En qué consiste la medida?

Lo que confirmó el ministro fue que se prohibirán las bebidas energéticas a los menores de 16 años en toda España y que en caso de aquellas que contengan más de 32 miligramos de cafeína cada 100 mililitros, se ampliará a los menores de 18 años.

Esta medida es parte del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que ya vetó estas bebidas en centros educativos y busca regular la publicidad de alimentos no saludables.

Para justificar esta normativa, el ministro del Gobierno se apoyó en el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), según el cual, nueve de cada diez personas en España respaldan la prohibición.

Por otro lado, este mismo barómetro mostró que de las personas que consumen estas bebidas el 47% lo mezcla con alcohol.

Otras medidas que ha tomado Bustinduy en este respecto han sido limitar la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores. También implantó una obligación para que los comedores escolares ofrezcan menús saludables.

De esta manera, se marca una clara línea del Ejecutivo de apostar por la salud de los niños y jóvenes españoles con el objetivo de batallar contra la obesidad infantil en España donde 1 de cada 10 niños presenta exceso de peso.

¿Cuáles son las bebidas más dañinas?

Las bebidas energéticas realmente están compuestas, en términos simples, de agua carbonatada, azúcar o edulcorantes, aditivos y aromas, entre los que se incluye la cafeína.

La cafeína, a su vez, funciona como un estimulante para el sistema nervioso central, aumentando el estado de alerta y reduciendo la somnolencia. De esta manera, en exceso, la cafeína es bastante dañina.

Entre las marcas de bebidas energéticas más dañinas, según un informe de la OCU, están: Burn, Eneryeti, Monster, Rockstar y Red Bull.

De esta manera, como fue mencionado anteriormente, muchos españoles apoyan la medida sobre todo porque el consumo de estas bebidas entre adolescentes ha aumentado considerablemente en los últimos años.