Carlota, la joven de 25 años que encontró la fe en la religión católica: "Para mí Dios no es una moda, es un estilo de vida"

Carlota, la joven de 25 años que encontró la fe en la religión católica: "Me ha dado un amor que no he sentido en mi vida"

A pesar de que todavía alrededor de un 60% de los menores de 35 años se declara no religioso, en los últimos años se ha registrado un aumento de jóvenes que abrazan la religión católica y ponen su fe en Dios.

Este fenómeno se refleja también en la cultura y los medios: desde LUX de Rosalía, hasta la película Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y el éxito de conciertos y eventos del grupo musical Hakuna.

Así, el tema llegó a Y Ahora Sonsoles, donde participó Carlota Uribarri, una joven de 25 años que ha hecho de su fe católica una parte central de su vida y la comparte públicamente sin temor alguno junto a su estilo de vida como influencer.

Abrazar la religión

A sus 25 años, Carlota Uribarri ha encontrado un eje que da sentido a su vida y a su carrera: la fe.

Licenciada en Derecho por IE University y con un máster en Marketing Digital y Análisis de Empresa en Londres, Carlota ha logrado combinar formación académica, creatividad y convicciones personales en una carrera que abarca desde la gestión de talento hasta la creación de contenidos e influencia de las redes sociales.

Paralelamente, mantiene su faceta artística, publicando versiones y contenidos relacionados con moda, belleza, viajes y estilo de vida, reflejando una pasión que viene cultivando desde hace años.

Sin embargo, más allá de su trayectoria profesional, la espiritualidad se ha convertido en un elemento central de su día a día.

En su reciente aparición en Y Ahora Sonsoles, Carlota compartió su experiencia con absoluta sinceridad: "A mí lo que me ha dado es un amor. Un amor que no he sentido en mi vida y un respaldo en la fe".

"La fe para mí no es un regalo, no es algo que escojas sino algo que Dios me ha regalado", afirmaba. "Dios te perdona tus pecados y da la vida por ti".

A pesar del auge de jóvenes creyentes en el país y sus diferentes eventos, para ella, la fe no es una moda ni un accesorio de su imagen pública, sino una brújula que guía su vida y sus decisiones.

"Ahora está más en auge porque estamos teniendo esa suerte, porque hace un año era incapaz de hablar en redes de Dios", apuntaba. "Y era más por lo que la gente pudiese pensar de mí que ahora".

La joven lo reflexionaba y sentía cómo no encontraba explicación a avergonzarse de mostrar y hablar de Dios cuando "ha estado presente en mi vida de todas las maneras habidas y por haber". "Para mí Dios no es una moda, es un estilo de vida", indicaba.

Su presencia en redes refleja esta dualidad entre creatividad y espiritualidad. Carlota combina moda y lifestyle con mensajes explícitos sobre su fe católica, habla de Jesús como su "mejor amigo", de su "Jesus glow" y de la importancia de los retiros espirituales.

Gracias a esta coherencia entre vida personal, profesional y espiritual, se ha consolidado como una de las voces emergentes dentro del ámbito de la llamada "influencia religiosa".

Para Carlota, la fe ofrece consuelo, esperanza y un hogar en el que apoyarse, un elemento que atraviesa todos los aspectos de su vida y que ha decidido compartir con autenticidad y transparencia.

Su testimonio subraya que, incluso en un entorno marcado por la imagen y la inmediatez, es posible construir una narrativa de vida donde la espiritualidad y la creatividad se refuercen mutuamente, dando ejemplo de cómo vivir con propósito y coherencia.