Más de 2.000€ al mes por trabajar como conductor profesional: falta relevo porque los jóvenes prefieren conciliar

Las claves nuevo Generado con IA El sector del transporte en España ofrece salarios de hasta 3.000 euros mensuales para conductores profesionales, pero enfrenta una falta de relevo generacional. Un tercio de los conductores tiene más de 55 años y las nuevas generaciones prefieren empleos que permitan una mejor conciliación familiar y menos tiempo fuera de casa. Las empresas de transporte han empezado a adaptar rutas y turnos para facilitar la conciliación, pero sigue siendo difícil atraer a jóvenes al sector. En 2026 se prevé un déficit de 1 millón de camioneros en Europa, y en España se necesitan 30.000 conductores para cubrir las vacantes actuales.

En España, la tasa de paro juvenil se sitúa en el 23%, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Ha mejorado ligeramente en 2025, pero continúa siendo uno de los países con un nivel mayor de desempleo entre las generaciones jóvenes.

Como alternativa, José Blas, profesor de autoescuela, ha comentado la posibilidad de formarse como conductor profesional, ya sea de autobús o de camión de mercancías. Asegura que la inserción laboral es muy alta y que los salarios rondan los 2.000 euros.

"Se ganan bien la vida. Casi 2.000 euros un conductor de autobús; un conductor de camión, si es nacional, más de 2.000 euros y si es internacional llegará a los 3.000 euros", revela en una entrevista con la Cadena Cope.

En la carretera durante 15 horas

El problema es que el sector sufre una falta de relevo generacional. Un tercio de los conductores tienen más de 55 años, por lo que deben ser reemplazados por nuevas manos. Sin embargo, la Generación Z ha cambiado sus prioridades y prefieren otro tipo de empleos en los que sea más sencillo conciliar.

"El motivo es que la gente joven cada vez quiere conciliar más, estar menos tiempo fuera de casa. Esto se valora mucho más, incluso más que el sueldo", indica José.

En este contexto, dice que las empresas del transporte están intentando adaptarse a las nuevas necesidades de los jóvenes y han implementado ya algunas medidas.

"Ahora, el conductor, pues sí tiene que hacer un viaje Madrid-Barcelona, pues que vaya a Zaragoza y luego vuelva a Madrid. Mientras, otro conductor lo coge en Zaragoza y luego va a Barcelona", expone.

@latardecope 🚛 "Los jóvenes prefieren una mayor conciliación con su vida personal que un mejor sueldo, por ejemplo" 🎙️ Pilar García Muñiz charla en La Tarde con José Blas Marinero, profesor de autoescuela de alumnos que están sacando los permisos de conducir C y D, los necesarios para ser conductor profesional ♬ sonido original - La Tarde COPE

Aun así, no parece misión sencilla incorporar al gremio a nuevos conductores, teniendo en cuenta que hay casos de camioneros que están en la carretera durante 15 horas y que duermen muchos días fuera de casa.

En 2026, según la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), van a faltar 1 millón de camioneros profesionales. España, a su vez, necesita 30.000 conductores para cubrir las vacantes.

Así, el tiempo dirá si, tal y como ha ocurrido con el auge de profesiones como albañil, fontanero o electricista, se producirá un cambio de dinámica que sume a mucha más gente a la profesión de transportista.