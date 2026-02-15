Más de 6.200 gallinas y 5.700 huevos diarios: así es el nuevo negocio que ha comprado el empresario José Elías

Las claves nuevo Generado con IA José Elías, empresario español, ha comprado una granja de gallinas ponedoras con 6.200 aves que producen unos 5.700 huevos diarios. La granja, actualmente llamada Avícola Green SLU, podría pasar a denominarse Granja Mariana en homenaje a la madre de Elías. El objetivo es transformar la granja de Código 2 a Código 1, permitiendo que las gallinas salgan al exterior y produzcan huevos camperos. Las gallinas, especializadas en la puesta de huevos, son pequeñas y se renuevan cada 12-14 meses; una vez terminado su ciclo, su carne es aprovechada.

José Elías se ha consolidado como uno de los empresarios más populares de España. No solo por ser fundador y presidente de Audax Renovables, sino también por ser el propietario de la cadena de congelados La Sirena.

A su intensa actividad empresarial se suma una notable presencia en redes sociales. Precisamente en una de ellas, en su canal de YouTube, ha desvelado cuál será su nueva iniciativa.

Un proyecto que sorprenderá a muchos: la compra de una granja de gallinas ponedoras. ¿La cifra? Alrededor de 6.200 aves que actualmente producen unos 5.700 huevos diarios.

Gallinas ponedoras

En el vídeo, José Elías llega a la granja y presenta a Joan, el encargado del recinto. Al mismo lo define como “el tío que más sabe de gallinas ponedoras de toda Cataluña”. Hecha esta presentación, indica que el nombre de la granja es Avícola Green SLU, aunque a Elías le gustaría llamarla Granja Mariana.

¿Por qué? Porque su madre se llamaba así, y ella vendía huevos a los vecinos cuando él era pequeño para ganar un dinero extra. Hecho este pequeño homenaje a su madre, el empresario indica que se trata de una granja de Código 2, es decir, que las gallinas están en el suelo de la nave, no en jaulas, pero sin salir al exterior.

Su intención es convertir la granja en Código 1, es decir, que salgan al exterior. Por tanto, quiere producir huevos camperos.

Siguiendo con el paseo por la granja, define a las gallinas como pequeñas, especializadas en poner huevos y no en engordar. Y que su ciclo de puesta es poner un huevo cada 28 horas.

Se trata de gallinas que cambian alrededor de cada 12 o 14 meses. Una vez finalizado su ciclo productivo, van al matadero para aprovechar la carne, aunque subraya que “tienen poca”.

Otro aspecto destacado del negocio es que las gallinas son jerárquicas y a veces agresivas. De ahí que Joan subraye que separan a aquellas que están “malitas” o cojas para que se recuperen y no sean atacadas por otras.

Para hacer buenas las palabras de José Elías, sobre cómo conocen las gallinas a Joan, estas le reconocen e, incluso, se le suben encima o le saludan. Y él, como buen susurrador, les habla para tranquilizarlas.

Luego Elías muestra cómo los huevos caen del ponedero a una cinta que los lleva hasta la sala de clasificación. Gallinas, que pese a ser pequeñas de tamaño, son capaces de crear huevos XL, con dos yemas.

De cara al futuro, la intención de José Elías es la de comprar más terreno para que las gallinas salgan al exterior y que produzcan huevos camperos.