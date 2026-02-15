Álvaro, agricultor con 30 años en el sector: "Mi cultivo de pepinos no levanta cabeza, deberían estar el doble de altos"

Las claves nuevo Generado con IA Las sucesivas borrascas de 2026 han causado más de 20 millones de euros en pérdidas en Andalucía, afectando hasta 40.000 hectáreas. Álvaro Torro, agricultor con casi 30 años de experiencia, asegura que nunca había visto un invierno tan lluvioso y que su cultivo de pepinos apenas crece. La producción de pepinos de Álvaro está muy por debajo de lo normal, alcanzando solo un 20-30% de la cosecha habitual debido a la falta de sol, exceso de humedad y enfermedades de hongos. Incluso en invernaderos, la humedad y la falta de luz han paralizado el crecimiento de las plantas, complicando la situación para los agricultores afectados por los temporales.

El 2026 ha comenzado con una sucesión de borrascas que han golpeado especialmente el sur de España. Kristin, Leonardo, Marta, Nils… Una serie de temporales que ya han causado más de 20 millones de euros en pérdidas en Andalucía y podrían afectar hasta 40.000 hectáreas, según Agroseguro.

Entre los agricultores perjudicados se encuentra Álvaro Torro, propietario de un invernadero que ha sufrido los efectos de las lluvias. Al tratarse de un vivero cubierto, los daños han sido menores que los que han sufrido los compañeros que cultivan al aire libre.

Aun así, con casi 30 años de experiencia, asegura que "nunca he visto un invierno tan lluvioso". Una de las plantas más afectadas de su cosecha es el pepino. "Mi cultivo de pepinos no levanta cabeza, deberían estar el doble de altos", comenta en una entrevista con los servicios informativos matutinos de Antena 3.

Ha cosechado sólo un 20% de lo habitual

Cuenta que este cultivo lo sembraron en noviembre pero que por culpa de la lluvia, el frío y la humedad "no levanta cabeza". Además, asegura que los pepinos deberían estar ahora mismo cerca del techo, mientras que en la imagen se aprecia que están muy bajos. "Está a mitad de camino", afirma el malagueño.

Muchos se preguntarán que, al ser una producción agraria bajo techo, por qué le afectan las inclemencias meteorológicas. Explica que la falta de "sol, la humedad enorme y que no haya luz impide que las plantas hagan la fotosíntesis; están paradas completamente".

Invernadero de Álvaro. Antena 3

Asimismo, insiste en que la humedad que están generando las precipitaciones constantes afecta a la salud de su producción en el invernadero. "Hay mucha humedad y eso provoca enfermedades de hongos en las plantas", lo que supone un problema más para que su negocio se mantenga a flote.

Las consecuencias para su cosecha son preocupantes. Álvaro detalla que ya ha podido cuantificar las primeras secuelas de este lluvioso inicio de 2026, puesto que el ritmo de recogida de frutas, hortalizas y plantas se ha reducido drásticamente.

"Es un problema muy grande porque estamos al 20% o 30% de lo que tendríamos que haber cosechado", indica durante la conexión televisiva.

Ahora la única esperanza de Álvaro y del resto del gremio es que las ayudas del Gobierno por las consecuencias de la borrasca se tramiten rápidamente y que el sol haga acto de presencia cuanto antes.