El SEPE lo confirma: 480 euros al mes durante 11 meses para las personas desempleadas que cumplan este requisito

Las claves nuevo Generado con IA El SEPE ofrece la Renta Activa de Inserción (RAI) con una ayuda de 480 euros al mes durante 11 meses para personas desempleadas que cumplan ciertos requisitos. Para acceder a la RAI es necesario estar desempleado, inscrito como demandante de empleo y mantener esa inscripción durante todo el periodo de la ayuda. Los beneficiarios deben firmar un compromiso de actividad, ser menores de 65 años, no superar el 75% del SMI en ingresos y no haber recibido la RAI más de tres veces. La solicitud puede hacerse de forma online a través de la sede electrónica del SEPE o presencialmente en sus oficinas con cita previa.

Estar en situación de desempleo es un trauma personal y económico. Buscas trabajo, envías tu candidatura y la única respuesta que recibes es que "debido al elevado número de candidaturas hemos tenido que decantarnos por otro perfil".

Como consuelo, el Gobierno pone a disposición de los parados la prestación por desempleo ordinaria y, para casos más concretos, ayudas específicas para mayores de 52 años o incluso para las personas que cuidan del hogar.

Esta se llama Renta Activa de Inserción (RAI) y tiene como objetivo apoyar a este colectivo en su incorporación al mercado laboral, por eso se les garantiza una ayuda de 480 euros que se extiende durante 11 meses.

11 meses de ayuda

Eso sí, los amos o amas de casa deben cumplir una serie de requisitos para acceder a esta prestación, por lo que es fundamental estar al tanto de cómo acceder a una renta gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo.

El primer requisito es estar desempleado en el momento de la solicitud de la ayuda, además de estar dado de alta como demandante de empleo y mantener esa inscripción durante los 11 meses de subsidio.

Requisitos

En segundo lugar, para garantizar que realmente se quiere incorporar al mercado de trabajo, el subsidiario debe firmar un compromiso de actividad que en la práctica se traduce en dedicar tiempo a buscar trabajo y aceptar ofertas adecuadas al perfil del candidato.

Asimismo, hay que ser menor de 65 años, no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos mensuales y no haber recibido más de tres veces en el pasado el RAI.

El objetivo de la medida es que las personas que por circunstancias diversas han tenido que dedicar su vida a cuidar a la familia o a atender las necesidades de la vivienda tengan un impulso económico que los proteja económicamente durante su búsqueda de trabajo.

El proceso para solicitar la prestación se puede realizar vía online o presencial. Vía digital el SEPE pone a disposición de los interesados su sede electrónica, desde donde se puede hacer la solicitud.

Otras ayudas

También se puede realizar de forma tradicional, acudiendo con cita previa a una oficina del SEPE, presentar el formulario y la documentación (que también se puede enviar por correo electrónico).

Además de esta ayuda, las personas desempleadas pueden acceder a otro tipo de ayudas al margen de la prestación contributiva, así como la ayuda de también 480 euros al mes para los mayores de 52 años que se puede extender hasta la jubilación.