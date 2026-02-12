Ya es oficial: estas son las fechas de los exámenes para conseguir la nacionalidad española

Las claves nuevo Generado con IA En 2024, 252.476 extranjeros consiguieron la nacionalidad española, un 5,2% más que el año anterior, según el INE. Para obtener la nacionalidad por residencia, es necesario aprobar los exámenes CCSE y DELE A2, salvo los latinoamericanos que están exentos de este último. Las fechas del examen CCSE en 2026 serán: 26 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de julio, 24 de septiembre, 29 de octubre y 26 de noviembre. El examen DELE A2 se realizará el 13 de febrero, 17 de abril, 22 y 23 de mayo, 16 y 17 de octubre, y 13 y 14 de noviembre de 2026.

En 2024, 252.476 extranjeros consiguieron la nacionalidad española, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un 5,2% más respecto a 2025.

Del total de los 49,4 millones de habitantes residentes en España, más de 9,8 millones nacieron en otro país. De esa cantidad, 3,4 millones ya cuentan con permiso de residencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado recientemente una regularización extraordinaria de los inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo. ¿Condición? Deben demostrar una estancia de al menos cinco meses en el país y carecer de antecedentes penales.

Es decir, que más de medio millón de los 850.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular podrán normalizar su estancia.

Grosso modo, hasta ahora, la obtención de la nacionalidad por residencia exigía diez años de estancia de forma legal, según el Ministerio de Justicia; cinco años, si la persona tenía la condición de refugiado; y dos años para los nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Fechas de los exámenes

Tener la nacionalidad implica muchas ventajas relacionadas con la salud, la educación o el empleo, por ejemplo. También da la opción de ser elegido para cargo público y obtener el DNI (Documento Nacional de Identidad).

Más allá del requisito de la residencia, hay que pasar dos exámenes: el CCSE y el DELE A2. El primero, Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, lo elabora el Instituto Cervantes.

Como dice el propio instituto en su página web, se organiza a partir de dos grandes apartados: Gobierno, legislación y participación ciudadana en España, y Cultura, historia y sociedad españolas. Consta de cinco tareas y 25 preguntas.

Mientras que la prueba DELE A2 mide las competencias lingüísticas en español a nivel básico-intermedio. Es decir, que se comprende y utilizan expresiones cotidianas de uso frecuente relacionadas sobre sí mismo y su familia, compras, ocupaciones...

En total, cuatro apartados: comprensión lectora, auditiva, expresión escrita y oral. Un matiz: no todos los extranjeros tienen que hacer esta prueba. Aquellos procedentes de países latinoamericanos están exentos.

En 2026, las fechas para hacer el examen CCSE son las siguientes: 26 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de julio, 24 de septiembre, 29 de octubre y 26 de noviembre.

Los interesados deben saber que el plazo para poder presentarse a los mismos suele concluir alrededor de 20 días antes de la fecha establecida en cada mes, y que dichos exámenes tienen lugar en más de 200 centros repartidos por toda España.

Respecto al DELE A2, las fechas de los exámenes son: 13 de febrero, 17 de abril, 22 y 23 de mayo, 16 y 17 de octubre, y 13 y 14 de noviembre. El cierre del plazo de inscripción suele ser de unos 40 días antes.