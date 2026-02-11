Miles de jubilados van a ganar un 37% menos de lo esperado en 2026: la subida de la pensión supone un incremento del IRPF

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, aumentando las pensiones contributivas un 2,7%. El incremento es bruto, ya que los jubilados deben descontar el IRPF, lo que reduce la subida real de la pensión. En las pensiones más altas, el aumento mensual puede pasar de 40 a solo 25 euros netos debido al tipo marginal del IRPF del 37%. Las pensiones se consideran rendimientos de trabajo y tributan por IRPF, en un contexto de preocupación por la sostenibilidad futura del sistema.

El Gobierno de España, como cada año, ha revalorizado las pensiones conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo) para que los más de 6 millones de jubilados no vean menguado su poder adquisitivo por culpa de la inflación, que cerró el año con una cifra media del 2,7%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por lo tanto, el Ejecutivo ha incrementado la cuantía de las pensiones contributivas a un 2,7%. Inicialmente sufrió el rechazo del Congreso de los Diputados porque incluyó la revalorización dentro de un decreto ómnibus que también contemplaba, entre otras medidas, la prórroga de la prohibición de los desahucios para personas vulnerables.

Sin embargo, el incremento es bruto, así que los pensionistas van a ver que en la práctica su prestación por jubilación no va a subir un 2,7%, ya que tienen que descontar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que tributa como un salario.

De 40 a 25 euros de subida

Según ha explicado el periodista económico Juan Cruz en La Mirada Crítica, va a haber casos en los que "la mitad de la subida anunciada se va a quedar en pagar el IRPF porque los que más ganan, más pagan".

Los impuestos que tengan que afrontar los jubilados van a variar en función de la cuantía de su subsidio. Las pensiones más altas, a las que se les aplica un tipo marginal del IRPF del 37%, van a ver cómo la subida de 40 euros realmente se queda en 25 euros más al mes.

¿Por qué se les aplica el IRPF a los pensionistas?

En 2026, las pensiones máximas van a llegar hasta los 3.359,60 euros mensuales, salario enmarcado en el tipo marginal del IRPF del 37% (para rentas anuales de entre 32.000 y 60.000 euros). Por eso -al igual que ocurre con los salarios de los trabajadores- siempre es importante diferenciar entre bruto y neto.

El motivo por el que las personas retiradas tienen que seguir pagando el impuesto sobre la renta es porque la Agencia Tributaria considera las pensiones como nuevos rendimientos de trabajo.

Aunque se graven las rentas de los jubilados, España está envuelta en una situación compleja para seguir financiando las pensiones públicas en un futuro por el aumento de la esperanza de vida, la baja natalidad y los bajos salarios.

De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha plasmado en varios informes que el sistema está en un momento crítico.