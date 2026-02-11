Ni indemnización del 100% ni reembolso parcial: esto es lo que dice el Reglamento europeo si tu tren se cancela o retrasa

Viajeros en la Estación de Sevilla-Santa Justa en la ruta Madrid-Andalucía. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Reglamento europeo 2021/782 establece que, si un tren se cancela o retrasa más de 60 minutos, el viajero puede pedir reembolso, transporte alternativo o posponer el viaje. La indemnización mínima es del 25% del billete por retrasos de 60 a 119 minutos y del 50% si el retraso supera los 120 minutos. Renfe, Iryo y Ouigo pueden ofrecer compensaciones superiores al mínimo legal, pero los porcentajes y condiciones dependen de cada operador y tipo de billete. En casos de huelga, cancelación o causas extraordinarias, el pasajero mantiene el derecho al reembolso o transporte alternativo, y a indemnización si el retraso supera los 60 minutos.

En medio de la crisis ferroviaria que vive el país y la reciente huelga de maquinistas, son muchos los clientes que se han visto afectados por retrasos y cancelaciones en su servicio.

Lo cierto es que tanto el Reglamento europeo como las políticas de las empresas reconocen una serie de derechos en estos casos, con el objetivo de compensar o proteger a los viajeros.

Desde reembolsos hasta indemnizaciones, la ley contempla distintas soluciones en función de la situación concreta del viaje y del impacto sufrido sobre el pasajero.

Trenes cancelados o retrasados

Viajar en tren debería ser sinónimo de comodidad y puntualidad. Pero, ¿qué pasa cuando tu tren se retrasa o, peor aún, se cancela?

En España, en 2026, tus derechos combinan la protección mínima que marca la ley europea con las políticas comerciales que actualmente aplican Renfe, Iryo, Ouigo y otros operadores, que en algunos casos mejoran ese mínimo.

Conocerlos es clave para no quedarte con las manos vacías.

El Reglamento europeo 2021/782 establece la base: si tu tren, sea Renfe, Iryo, Ouigo o cualquier operador, se cancela o llega con un retraso igual o superior a 60 minutos, tienes tres opciones.

Puedes pedir el reembolso íntegro del billete, continuar tu viaje lo antes posible en condiciones comparables, o posponerlo para otro día que te convenga.

Si decides seguir viajando, el reglamento garantiza además una indemnización mínima: 25% del billete si llegas con retraso de 60 a 119 minutos, y 50% si superas los 120 minutos.

Y ojo, el dinero debe devolverse en un máximo de 30 días desde tu reclamación. Sin embargo, los operadores españoles no se quedan solo en el mínimo legal.

Renfe, en sus servicios de AVE y Larga Distancia nacionales, está obligada por la nueva normativa a mejorar las indemnizaciones, pero en 2026 no está aplicando de forma general el compromiso de 50% desde 15 minutos y 100% desde 30 minutos de retraso.

Esta obligación se apoya en la Ley de Movilidad Sostenible y en el Reglamento europeo, y las asociaciones de consumidores recuerdan que, en todo caso, deben respetarse al menos los mínimos de 25% desde 60 minutos y 50% desde 120 minutos de retraso.

El reembolso puede efectuarse en el mismo medio de pago o mediante vales, según tu elección y tipo de billete.

Otras empresas, como Iryo y Ouigo, también ofrecen compensaciones comerciales que en algunos casos mejoran el mínimo legal, pero los umbrales y porcentajes concretos dependen de las condiciones de cada billete y de la política vigente.

Ouigo aplica 50% a partir de 60 minutos y 100% a partir de 90, generalmente en forma de vale no reembolsable.

En todos los casos conviene revisar las condiciones de tu billete, porque descuentos y promociones pueden modificar estos porcentajes.

En cuanto a cancelaciones, huelgas o causas extraordinarias, la ley protege igualmente al pasajero.

Incluso en huelgas, tienes derecho a reembolso o transporte alternativo; y, si el retraso o la cancelación implica llegar con más de 60 minutos de demora, pueden corresponderte además las indemnizaciones previstas por la normativa europea.

La única excepción es cuando ya sabías del retraso o la cancelación al comprar el billete, o si el problema es culpa del viajero.

Solicitar el reembolso o la indemnización es sencillo: a través de la web o app de la compañía, en puntos de venta y atención al cliente de estaciones, o en agencias de viaje.

Solo recuerda respetar los plazos de reclamación y esperar hasta 30 días para recibir el abono. Con esta información, viajar en tren puede ser mucho menos estresante, incluso cuando el tren decide retrasarse.