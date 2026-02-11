Hacienda confirma una deducción de hasta 300 euros en la renta por ir al gimnasio en estas comunidades autónomas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sesión de control al Gobierno. Europa Press

A partir del próximo 8 de abril y hasta el 30 de junio, los españoles pueden presentar la Declaración de la Renta correspondiente al año 2025.

Sin embargo, como cada año, Hacienda recuerda que existen deducciones que permiten reducir la factura fiscal, algunas de carácter estatal y otras dependientes de la comunidad autónoma en la que se reside.

Entre estas últimas, encontramos las deducciones por ir al gimnasio en la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Y es que según aclara la Agencia Tributaria, los vecinos de estas comunidades pueden beneficiarse de estas ventajas si cumplen los requisitos y justifican sus gastos.

En la Comunidad Valenciana, los contribuyentes pueden deducirse hasta el 30% de los gastos en actividades deportivas y saludables.

Este porcentaje se incrementa según la edad, siendo hasta el 50% para mayores de 65 años y hasta el 100% para los mayores de 75, con un límite máximo de 150 euros por persona.

Eso sí, la deducción solo está disponible para quienes tengan una base liquidable general y de ahorro que no supere los 32.000 euros en tributación individual o los 48.000 euros en conjunta.

Además, será necesario presentar la factura del gimnasio y acreditar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o cheque nominativo, quedando fuera quienes paguen en efectivo.

Por su parte, en La Rioja, el incentivo es más generoso. Los contribuyentes pueden deducirse hasta el 30% de los gastos de gimnasio, llegando al 100% para los mayores de 65 años, con un tope anual de 300 euros.

Al igual que en la Comunidad Valenciana, es indispensable justificar los pagos y cumplir con los requisitos establecidos por Hacienda.

Con estas deducciones, el Ejecutivo busca fomentar la práctica de actividad física entre la población y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio fiscal a quienes ya realizan este tipo de gastos.