El Gobierno anuncia una ayuda de 200 euros por hijo: más de 530.000 niños saldrían de la pobreza en España

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno propone una ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años para todas las familias, sin importar su nivel de ingresos. La medida, incluida en la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030, busca reducir la tasa de pobreza y exclusión social infantil en un 10% y fomentar la natalidad. Un estudio de Unicef y Esade estima que la prestación podría sacar de la pobreza a más de 530.000 niños en España, reduciendo la tasa en 7,1 puntos porcentuales. Actualmente, uno de cada tres niños en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del INE.

Se llama Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030. Y la misma ha sido presentada por el Gobierno en Consejo de Ministros. Entre otros puntos, incluye medidas para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género.

Pero, sin duda, una de las medidas más novedosas es la prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil. En concreto, se trataría de una ayuda de 200 euros por hijo menor de 18 años para todas las familias.

¿Cuándo entraría en vigor? De momento, no hay una fecha definida. Entre otras razones, porque habría que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pobreza infantil en España

La medida, tal y como recordó en el Consejo de Ministros el titular de la cartera de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya está vigente en 17 países de la Unión Europea (UE). Una medida que sería universal, alcanzando a todo tipo de familias, independientemente de su nivel de ingresos o situación laboral.

De los requisitos tampoco se sabe mucho. De momento, bastaría con tener residencia legal en España. Y la meta es reducir la tasa de riesgo y exclusión social en un 10%, fomentar la natalidad y aliviar la carga económica de las familias.

Llegados a este punto, conviene recordar cuántos niños hay en situación de pobreza en España. Y la cifra es más elevada de lo que pudiera parecer a simple vista.

Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV),elaborada por el INE (Instituto Nacional de Estadística), 1 de cada 3 niños y niñas en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Otro dato relevante es que la tasa de pobreza basada en ingresos entre la población infantil ha disminuido menos de un punto porcentual: de un 29,2% en 2024 al 28,4% en 2025.

Como recuerdan desde Unicef, estos datos no hacen sino aumentar “la brecha entre la pobreza infantil y la de los adultos. Por ejemplo, en los hogares con dos adultos sin niños, la tasa de pobreza es del 13,8%, mientras que en hogares de dos adultos y un niño o más, dicha tasa asciende al 22,5%”.

Un estudio elaborado por la propia Unicef, junto al Centro de Políticas Económicas de Esade, destaca que si esta prestación fuese de 200 euros mensuales, la reducción de la pobreza infantil sería de 7,1 puntos porcentuales.

Por lo tanto, hablamos de un 22,1% menos de niños y niñas en situación de pobreza. Traducido en personas, más de 530.000. “Las cifras de pobreza infantil son alarmantes y hacen urgente dotar políticas más eficaces y con un impacto más rápido”, afirma Lucía Losovitz, responsable de Incidencia Nacional de Unicef España.