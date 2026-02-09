Los tres principales sindicatos del sector ferroviario, Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, han desconvocado este lunes la huelga de trenes que comenzó hoy y que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.

Según h ainformado Europa Press, el acuerdo firmado entre los sindicatos y el Ministerio, una de las medidas es incrementar las plantillas de las dos principales empresas públicas ferroviarias, Adif y Renfe, en hasta 3.600 plazas adicionales.

En concreto, se tramitará una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año), con el compromiso de elevar la tasa de reposición por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos y poder así internalizar la carga de trabajo y reforzar la seguridad.

En paralelo, Renfe incorporará 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia.

En materia de inversiones, el acuerdo incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, con nuevos convenios de financiación que incluyen un gasto adicional de más de 1.000 millones de euros en esos cinco años respecto al presupuestado actualmente.

De esta forma, se elevará el gasto de Adif en el mantenimiento de la red convencional en 846 millones de euros frente al esperado actualmente, y el de la alta velocidad en otros 238 millones de euros.