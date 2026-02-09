La huelga ferroviaria prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero ha sido desconvocada desde este lunes por los sindicatos ferroviarios mayoritarios, tras llegar a un acuerdo con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la cuarta reunión celebrada entre ambas partes.
No obstante, los sindicatos CGT y Sindicato Ferroviario (SF), ambos minoritarios, han optado por mantener la huelga de este martes y miércoles, a pesar del acuerdo alcanzado por los sindicatos mayoritarios con el ministerio.
En las primeras horas del parón ferroviario muchos usuarios están reclamando que no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos por Renfe. Estos van a ser del 75% en hora punta y del 50% el resto del día en Cercanías y del 73% en la circulación de alta velocidad.
Huelga ferroviaria | Puente y sindicatos firman el acuerdo para desconvocar la huelga y mejorar la red viaria
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado este lunes junto a CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas, Semaf, el acuerdo para desconvocar la huelga del ferrocarril, que cuenta con una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.
El acuerdo implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años, así como la creación de 3.650 empleos y el refuerzo de la seguridad del ferrocarril público, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes.
El pacto sellado este lunes prevé un aumento de las plantillas con 2.400 plazas nuevas en Adif, 1.200 contratos adicionales en Renfe y 50 nuevas plazas en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, además de la creación de un comité para la gestión compartida de la seguridad.
Asimismo, también contempla la instauración de un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de velocidad e infraestructura, y otro grupo de alertas meteorológicas.
Huelga ferroviaria, última hora | Cuatro trenes cancelados dirección Valencia-Madrid
Los pasajeros en la estación Joaquín Sorolla, en Valencia, se han llevado un disgusto al descubrir que se cancelaban cuatro trenes dirección Valencia-Madrid con motivo de la huelga convocada por los sindicatos, según ha podido saber EL ESPAÑOL. No obstante, se espera que el día 10 de febrero el servicio vuelva a la normalidad en vista de que dicha huelga se ha desconvocado.
Huelga de trenes, en directo | Adif Alta Velocidad aumentará un 44 % su gasto en mantenimiento hasta 629 millones en 2030
Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -Semaf, CCOO y UGT- han acordado este lunes con el Ministerio de Transportes incrementos del gasto en el mantenimiento de las redes de Adif como de Adif Alta Velocidad (AV), que aumentará un 44 % desde los 435,6 millones de euros del año pasado hasta 629 millones en 2030.
Se trata de una de las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado entre ambas partes que ha permitido la desconvocatoria de la huelga de tres días iniciada hoy en el sector ferroviario para exigir un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.
Huelga de trenes | Sindicatos desconvocan huelga de trenes tras conseguir un aumento de 3.600 trabajadores en Renfe y Adif
Los tres principales sindicatos del sector ferroviario, Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, han desconvocado este lunes la huelga de trenes que comenzó hoy y que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.
Según h ainformado Europa Press, el acuerdo firmado entre los sindicatos y el Ministerio, una de las medidas es incrementar las plantillas de las dos principales empresas públicas ferroviarias, Adif y Renfe, en hasta 3.600 plazas adicionales.
En concreto, se tramitará una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año), con el compromiso de elevar la tasa de reposición por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos y poder así internalizar la carga de trabajo y reforzar la seguridad.
En paralelo, Renfe incorporará 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia.
En materia de inversiones, el acuerdo incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, con nuevos convenios de financiación que incluyen un gasto adicional de más de 1.000 millones de euros en esos cinco años respecto al presupuestado actualmente.
De esta forma, se elevará el gasto de Adif en el mantenimiento de la red convencional en 846 millones de euros frente al esperado actualmente, y el de la alta velocidad en otros 238 millones de euros.
Huelga de trenes, últimas noticias | Rueda reprocha "el caos" del Ministerio de Transportes al no dar alternativas a la suspensión de trenes por el temporal
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado al Ministerio de Transportes la "falta de consideración" con Galicia al no dar alternativas tras la suspensión del transporte ferroviario con origen y destino Vigo, así como entre Ourense-O Carballiño-Santiago, debido al temporal la pasada semana.
Así, a preguntas de los medios este lunes, Rueda ha señalado que este fin de semana la Comunidad tuvo que hacer frente a "la improvisación, el caos y las contradicciones" del Ministerio, que decidió "dejar a los gallegos sin conexión ferroviaria y sin dar ninguna alternativa", mientras que en Cataluña, ha apuntado, "se preocuparon de dar alternativas".
Ante esta situación, el titular del Ejecutivo autonómico ha explicado que la Xunta puso "98 buses de refuerzo con casi 4.200 plazas" y ha señalado que si fuese necesario volver a hacerlo espera tener "más información y más comunicación de las causas" para poder "afrontar las consecuencias".
"Espero que se nos dé información e intentaremos, por supuesto, reforzar los servicios para poder ayudar a esos viajeros que se ven privados de ese medio de transporte sobre el que la Xunta no tiene ninguna competencia", ha aseverado.
Huelga de trenes, última hora | CGT y Sindicato Ferroviario, minoritarios en el sector, mantienen la huelga
Los sindicatos CGT y Sindicato Ferroviario (SF), ambos minoritarios en el sector, han decidido mantener la huelga del ferrocarril de este martes y miércoles, a pesar del acuerdo alcanzado en la tarde de este lunes por CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf con el Ministerio de Transportes.
Fuentes de ambos sindicatos han explicado que desconocen los términos de la desconvocatoria y del acuerdo alcanzado, por lo que mantienen sus parones para este martes y miércoles para exigir un cambio en el modelo ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gélida (Barcelona), dos días más tarde, el 20 de enero.
CGT y SF no han estado presentes en las distintas reuniones que los sindicatos mayoritarios sí han mantenido con Transportes. En esa misma situación se encuentra Alferro, que todavía no ha tomado la decisión de si desconvoca, o no, la huelga.
Fuentes de SF han explicado a EFE que "nadie ha negociado" con ellos ningún tipo de acuerdo, ni tampoco conocen los términos de la desconvocatoria, unas declaraciones que suscribe CGT.
Tras más de cuatro horas de reunión, CCOO, UGT y Semaf han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario.
La huelga de tres días iniciada hoy y que iba a llegar hasta el miércoles estaba convocada para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.
Huelga de trenes | Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga y alcanzan un acuerdo con Transportes
Los sindicatos ferroviarios han acordado desconvocar la huelga prevista para los días 10 y 11 de febrero tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes. El entendimiento, logrado después de la jornada de paros celebrada este lunes, pone fin a las interrupciones en la circulación ferroviaria en un periodo de elevada demanda y evita afecciones tanto en los servicios de pasajeros como en el transporte de mercancías.
La suspensión de las movilizaciones se produce tras varias reuniones de negociación entre las organizaciones sindicales y el Ministerio, en las que los representantes de los trabajadores exigían garantías en el ámbito laboral y organizativo. Los sindicatos han valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado, al considerar que incorpora compromisos suficientes para cancelar la huelga anunciada.
Por su parte, el Ministerio de Transportes ha resaltado la relevancia del consenso alcanzado, que garantiza la continuidad del servicio ferroviario y minimiza el impacto sobre los usuarios. Asimismo, el departamento ha reiterado su voluntad de mantener el diálogo con los representantes sindicales para abordar los desafíos pendientes del sector.
Huelga de trenes | Demoras y cancelaciones el primer día de huelga
La primera de las tres jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario ha arrancado este lunes con cientos de cancelaciones, retrasos y confusión entre los viajeros, mientras el Ministerio de Transportes y los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han retomado las negociaciones en busca de un acuerdo.
Los tres sindicatos mayoritarios del sector ferroviario, junto a CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro, mantienen de momento su convocatoria de una huelga hasta el miércoles, incluido, para exigir un cambio de modelo ferroviario y mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).
La Comunidad de Madrid culpa a Transportes del caos ferroviario
La Comunidad de Madrid ha cargado este lunes contra el "caos" que se ha vivido en la región durante el primer día de huelga ferroviaria convocada a nivel estatal por la "falta de previsión y planificación" por parte del Ministerio de Transportes, con un trasvase de viajeros a la red de Metro del 7% que debe ser asumido por la Administración regional.
En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado así al Gobierno por su falta de "previsión" ante las tres jornadas de huelga --de lunes a miércoles-- convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país y con unos servicios mínimos que, en el caso de Cercanías, funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta.
"El Ministerio de Transporte en esta ocasión vuelve a hacer las cosas mal. No hay ningún tipo de previsión en este sentido", ha censurado el consejero, que ha recalcado que el "caos" que se está viviendo "simboliza el máximo desastre que es el Gobierno de España".
Huelga ferroviaria | Más de un centenar de personas se concentran en Sants
Más de un centenar de personas se han concentrado este lunes frente a la Estación de Sants de Barcelona en el marco de la huelga ferroviaria convocada en todo el Estado para reclamar mejoras urgentes en la seguridad del servicio.
La concentración, convocada por los sindicatos del sector ferroviario, se ha celebrado al mediodía tras una comparecencia previa ante los medios para informar sobre el seguimiento del paro en Cataluña y el servicio de Rodalies.
En la protesta han participado representantes de UGT, Sindicato Ferroviario, CCOO, CGT y SFF, que han denunciado la falta de inversiones, el deterioro de las infraestructuras y la escasez de personal en Renfe y Adif.
Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana
Renfe ha cifrado en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga en el turno de mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres.
Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana asciende al 11,2% en esta huelga convocada por Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.
Por ahora, la huelga está provocando que el servicio ferroviario esté registrando algunas cancelaciones y retrasos esta mañana del lunes.
En concreto, en lo que respecta a los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), se han cumplido el 80% de los servicios mínimos en el conjunto del territorio.
Última hora de la huelga | El "deterioro" de la red ferroviaria "agrava" la desconfianza del viajero
Las asociaciones de agencias de viajes Fetave, Unav y Acave han expresado en un comunicado conjunto su preocupación por el "deterioro progresivo" del servicio ferroviario en España y por la "ausencia de respuestas eficaces y previsibles" que devuelvan la fiabilidad al sistema, devolviéndole el prestigio, especialmente a la alta velocidad.
Las tres entidades han comprobado que el viajero, tanto nacional como internacional, ha percibido que en los últimos años se ha producido un "cambio evidente" en el transporte ferroviario, que ahora presenta "más incidencias, más incertidumbre y mayores costes indirectos" derivados de las reprogramaciones, conexiones perdidas, noches adicionales y "una atención al cliente cada vez más tensionada".
Huelga de trenes, en directo | Compensaciones a los viajeros por la huelga
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha avisado a los usuarios que pueden reclamar "una compensación adicional", además de la devolución del importe del billete, en el caso de que se cancelen sus trenes con motivo de la huelga de tres días que se ha convocado en el sector ferroviario.
La asociación ha informado en una nota de prensa este lunes de que si se producen retrasos el viajero tiene derecho a una devolución de "parte o todo" el billete en función de la duración, pero si hay cancelación, además del reembolso del billete, se puede solicitar una compensación adicional que varía entre el 200 y el 50 %, según la antelación del aviso.
Además, se podrán reclamar daños y perjuicios derivados de la cancelación del viaje o de su retraso, siempre que pueda justificarlos documentalmente, motivo por el que, además, aconseja no tirar los tiques y facturas de gastos en este contexto.
🚆Convocada una huelga general de maquinistas los días 9, 10 y 11 de febrero que afectará a los servicios de cercanías, media y larga distancia, alta velocidad y mercancías.— OCU (@consumidores) February 9, 2026
ℹ️¿Afectado? Conoce tus derechos 👇https://t.co/EjaNGgQAFD
La huelga de Renfe arranca con retrasos en A Coruña
Este lunes, 9 de febrero, ha empezado en A Coruña y enel resto de España la huelga general del transporte ferroviario, convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. En esta ocasión, la causa no es meteorológica, pues las conexiones desde y hacia Vigo, canceladas por el temporal, se recuperaron ayer; sino que los sindicatos reclaman mejoras en la seguridad de los viajeros y los trabajadores.
Esta mañana, la estación de la ciudad vive momentos de incertidumbre, con retrasos en la salida y en la llegada de algunos de los trenes de servicios mínimos que, sin embargo, no están generando un mayor malestar entre los usuarios.
Última hora de la huelga | Comienza la cuarta reunión entre Transportes y sindicatos
La cuarta reunión en el Ministerio de Transportes entre representantes del departamento y los sindicatos mayoritarios en el sector (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) ha comenzado en torno a las 11:00, en pleno desarrollo de la primera jornada de huelga convocada en todo el sector en demanda de mayores medios y de medidas adicionales de seguridad.
Dirigentes de los tres sindicatos han explicado a los medios a la entrada de la reunión que el fin de semana ha habido contactos "técnicos" y que se han producido avances, que no han concretado.
Por parte del ministerio están en la reunión representantes de la subsecretaría y la secretaria general de transporte, según fuentes del departamento.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha estado en todas las reuniones anteriores, no está en esta ocasión porque está de vuelta desde Arabia Saudí después de firmar este fin de semana la prórroga del contrato de mantenimiento por parte de Renfe del AVE entre Medina y La Meca.
Huelga ferroviaria | Los maquinistas cifran en el 100% el seguimiento de la huelga del sector ferroviario
El sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF ha cifrado este lunes en el 100% el seguimiento de la huelga ferroviaria que comenzó la pasada noche y que está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, a la espera de la reunión que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Ministerio de Transportes para intentar acercar posturas.
Según explican a EFE fuentes de SEMAF, al tratarse de un servicio esencial "es obligatorio cumplir los servicios mínimos y, por otro lado, las empresas no pueden poner más trenes que los mínimos".
"No hay nadie que no tenga mínimos que pueda decidir ir a trabajar, ni nadie que tenga mínimos que no pueda ir", explica la fuente, que añade que algunos trenes que están incluidos en esos servicios mínimos no han salido "por cuestiones de mala gestión en la organización de los trenes" y de los trabajadores por parte de la empresa.
Huelga de trenes | Retrasos en Galicia, pero se cumplen los servicios mínimos
La huelga está provocando demoras en trenes en Galicia, donde los servicios mínimos se están cumpliendo, según informan fuentes de Renfe.
Fuentes sindicales apuntan a algún retraso más destacable como el del tren '09083', que salió 44 minutos tarde de A Coruña "por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga".
También señalan que el servicio '09082' dejó Vigo 75 minutos tarde como consecuencia del paro del personal del taller de Redondela, que lo debía revisar antes de su puesta en vía.
La huelga del sector ferroviario convocada para este lunes, el martes 10 y el miércoles 11 de febrero mantendrá el 65% de los trenes de media distancia y el 73% de la alta velocidad, según recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes, consultable desde la web del operador público.
Huelga ferroviaria | Imágenes de viajeros esperando en Parla
La huelga de maquinistas dictada por los sindicatos mayoritarios del sector está provocando cancelaciones y retrasos en los trenes en toda España.
En el caso de la Comunidad de Madrid, en concreto en la estación de Parla, los viajeros han tenido que esperar en la calle durante varias horas para poder entrar en la estación. Así lo ha denunciado Héctor Carrecedo, el portavoz del PP en Parla.
Sigue el caos ferroviario, hoy Renfe y Adif prohíben la entrada a la estación de los vecinos de #Parla hasta que no haya tren en el andén— Héctor Carracedo (@Hector_de_Parla) February 9, 2026
El Ministro ha tenido la genial idea de dejar a la gente esperando en la calle desde las 6:00 am con el tiempo tan apetecible que tenemos pic.twitter.com/OfUxuq3La4
Última hora de la huelga | UGT dice que se están cumpliendo los servicios mínimos en Rodalies
El responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defendido que se están cumpliendo los servicios mínimos en Rodalies en la huelga de maquinistas de este lunes y que se alargará hasta este miércoles 9 de febrero.
Ha apuntado que hay "trenes suprimidos" de los que desconoce los motivos y que se está cumpliendo con la primera franja de los servicios mínimos del 66%, que va de las 6 a 9.30 horas --la segunda es de 17 a 20.30--, mientras que en las horas valle la garantía del servicio es del 33%, ha dicho en una entrevista en TV3.
Hulega de trenes | Rodalies fija unos servicios mínimos del 66% en hora punta
Rodalies de Cataluña ha fijado unos servicios mínimos del 66% del servicio en hora punta y del 33% durante el resto de la jornada para la huelga de maquinistas que ha comenzado hoy en todo el país y que se va a extender hasta el miércoles 11 de febrero.
La mañana ha comenzado con retrasos y cancelaciones en las estaciones catalanas, aunque Renfe en Cataluña ha asegurado a EFE que no se están cumpliendo los servicios mínimos.
📢ATENCIÓ!— Rodalies Catalunya (@rodalies) February 9, 2026
🚊INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA DE VAGA
🗓️Dies 9, 10 i 11 de febrer
ℹ️ Serveis mínims:
- Hores punta: 66% del servei
- Resta de la jornada: 33% del servei
➡️Recomanem planificar els desplaçaments i consultar els canals d'informació habituals: https://t.co/MKErCw9dHk