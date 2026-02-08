Miguel Haro, penalizado en su pensión tras cotizar más de 43 años: “El Gobierno puede firmar el fin de esta discriminación”

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Haro denuncia que, pese a haber cotizado más de 43 años, su pensión es recortada por jubilarse anticipadamente. La asociación Asjubi40 reclama al Gobierno que elimine la penalización a las personas con más de 40 años cotizados que se jubilan antes de la edad legal. En noviembre de 2025, una moción para eliminar la penalización obtuvo amplia mayoría en el Congreso, pero la medida sigue sin aplicarse. Haro pide a la ministra Elma Saiz que actúe de oficio para acabar con esta discriminación, apelando a la justicia social y la voluntad política.

Ocurrió a finales de 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a sus ministros que elaboraran una serie de medidas sociales que no exigieran aprobación parlamentaria.

Así, por ejemplo, Elma Saiz (ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) se puso ‘manos a la obra’ con la jubilación flexible. “Escuchamos a la ministra hablar de aprobar medidas sociales sin pasar por la Cámara. Si existe esa vía rápida para lo social, nuestra solución tiene que estar ahí”, afirma Miguel Haro, representante de la asociación Asjubi40 en Cataluña, en un vídeo de YouTube.

¿A qué solución se refiere? A acabar con la penalización para personas que se jubilan antes de tiempo y que son ‘castigadas’ recortando su pensión pese a tener más de cuatro décadas de cotización a la Seguridad Social.

Recorte injusto

Haro habla alto y claro: “Ministra, usted dice que hay temas que no pueden esperar al Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años es precisamente uno de ellos”.

Y añade: “Si el Gobierno puede actuar de oficio para proteger los derechos sociales, exigimos que actúe ahora. Ya no se necesita testar la opinión del Congreso. En noviembre ya les dijeron que sí”.

¿A qué se refiere? En noviembre de 2025, Podemos presentó una moción para eliminar las penalizaciones en la jubilación a quienes hubieran cotizado más de 40 años. La misma obtuvo 180 votos a favor y 170 abstenciones (PP y Vox), sin ningún voto en contra.

“La mayoría social y parlamentaria está con nosotros. No nos hablen de trámites ni de esperas. Si se quiere se puede. Es una cuestión de voluntad política, no de falta de tiempo”, remarca el jubilado.

En su caso, ha cotizado 43 años y medio, además de los 15 meses que estuvo en el Servicio Militar (la mili, como popularmente se la conoce). Meses, estos últimos, que según su opinión “deberían de estar en el informe de vida laboral, igual que los servicios sociales en las mujeres”.

Miguel Haro subraya que le han recortado la pensión “injustamente” cada mes. Si usted puede firmar hoy mismo el fin de esta discriminación [dirigiéndose a la ministra], ¿por qué no lo hace?”.

Y concluye destacando que “no somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos que el propio Gobierno ya reconoce como asignatura pendiente. Ministra, usted dice que hay temas que no pueden esperar al Congreso. Cada vez somos más mayores y tenemos menos tiempo. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años es precisamente una de ellos”.