De 350 a casi 600 euros al año: miles de trabajadores españoles tendrán una nueva deducción en 2026, según Hacienda

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 17.094 euros brutos anuales en 2026, un 3,1% más que en 2025. Habrá una nueva deducción fiscal de hasta 592 euros anuales para trabajadores con remuneraciones inferiores a 17.256 euros, casi el doble de la actual. La deducción busca compensar el impacto del IRPF y garantizar que el aumento del SMI se refleje en los salarios netos. Los perceptores del SMI con dos pagadores y que superen los 15.876 euros deberán presentar obligatoriamente la declaración de la Renta.

Tras varias semanas de negociaciones con los agentes sociales, el Gobierno ha anunciado que va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 17.094 euros brutos anuales en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025.

Miles de trabajadores van a disfrutar de un aumento de su nómina con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y que tiene como objetivo contrarrestar el aumento generalizado de los precios en España, cuya inflación se sitúa en 2,4% en enero.

Este incremento ha planteado un nuevo conflicto entre el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz (Sumar) y el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero (PSOE). Un duelo entre vicepresidentas que se ha saldado con una deducción de casi 600 euros para neutralizar el Impuesto sobre la Personas Físicas (IRPF).

SMI sube a 1.221 euros

El conflicto surge porque, al subir el SMI, su incremento real no se apreciaría en los bosillos de los beneficiarios del salario más reducido si tuvieran que pagar el impuesto sobre la renta. Esto generaba un fuerte rechazo desdeTrabajo, ministerio que apunta que la subida del 3,1% sólo tiene sentido si están exentos del IRPF.

Según las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la rebaja fiscal alcanzará los 592 euros anuales, cerca del doble de la deducción actual, que es de 340 euros al año, para los contribuyentes con una remuneración inferior a 17.256 euros anuales.

De este modo, este curso van a tributar en función de las retenciones aplicadas por sus empleadores y, después, en la declaración de la Renta de 2027 recibirán una devolución por el mismo importe gracias a la reducción de 592 euros anuales que aún debe promulgarse mediante una ley.

Este juego de ajedrez entre ministerios también se produjo en el año 2025 cuando se subió el SMI a 1.184 euros mensuales, provocando también una negociación que terminó en una deducción que compensó la tributación del IRPF de los trabajadores con sueldos bajos.

Ley pendiente de aprobación

Por otra parte, es importante recordar que el umbral de ingresos para presentar de forma obligatoria la declaración de la Renta de 2026, que arranca el 8 de abril y tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025, con un solo pagador es de 22.000 euros.

Por su parte, aquellos empleados con dos pagadores tienen un límite de 15.876 euros, por lo que en la declaración de la Renta de 2026 y de 2027 todos los perceptores del SMI que hayan desempeñado dos trabajos y pasen el límite tendrán que presentarla obligatoriamente.