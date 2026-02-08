Carmen, camarera de piso en España: “Tengo un salario tan ridículo que no voy a poder jubilarme ni a los 67 años”

Las claves nuevo Generado con IA Carmen Casín, camarera de piso en España, denuncia que los salarios bajos en su sector impiden tanto la maternidad como una jubilación digna. El trabajo de camarera de piso es físicamente exigente y muchas mujeres no pueden llegar a jubilarse a la edad establecida debido a las condiciones laborales. Casín critica que, aunque algunas trabajadoras reciben complementos salariales, su sueldo real puede ser inferior al salario mínimo, afectando gravemente su futura pensión. La baja natalidad, vinculada a la falta de poder adquisitivo, pone en riesgo el sistema público de pensiones en España.

Carmen Casín es camarera de piso y madre de un hijo y, desde su experiencia, expresó que el problema de la natalidad en España está ligado con la falta de poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores del país.

Además, lanzó una importante reflexión sobre la situación de su sector, que son mejor conocidas como las 'kellys', y recalcó que se enfrentan a salarios precarios y a exigencias físicas que les dificultan llegar a la edad de jubilación.

De esta manera, Casín denunció en laSexta Xplica que, en líneas de trabajo como la suya, también se enfrentan a pensiones de jubilación muy bajas que no les permiten descansar y vivir dignamente.

"No podemos tener hijos"

La camarera de piso comenzó haciendo referencia al problema de la natalidad en España señalando que "yo no puedo tener más hijos, soy una familia monoparental porque tener un hijo en este país es un artículo de lujo, no puedes pagar las casas con los salarios que tenemos".

Este problema de la natalidad en España y en Europa, en general, se ha comentado en varias ocasiones de manera crítica contra la gente joven que por el motivo que sea no tiene hijos.

A su vez, la baja tasa de natalidad repercute en uno de los mayores tesoros de la economía española: el sistema público de pensiones. Al no haber niños, no habrá jóvenes entrando en el mercado laboral, con lo cual nadie cotizará para las futuras pensiones.

Ahora bien, Casín decidió responder al dedo acusador: "No podemos tener hijos, yo no puedo mantener más de un hijo con el salario que tengo".

La camarera de piso confesó que su principal problema es que se encuentra en una línea de trabajo en la que "no puedo ganar más".

"Tengo un sueldo ridículo para el trabajo que tengo y no voy a poder jubilarme a los 67 años, menos a los 65 años ¿Por qué? Porque mi trabajo físicamente me lo va a impedir a mí y a un montón de mujeres", recalcó la trabajadora.

Casín es camarera de piso, una línea de trabajo que aseguró que es "un sector feminizado" y donde manifestó que "algunas cobran hasta menos del salario mínimo".

La duda de cómo es posible que haya trabajadores que cobren menos del salario mínimo legal, la respondió la trabajadora: "Cobran complementos que llegan al salario mínimo, lo disfrazan los empresarios y están cobrando 800 y 700 euros de salario".

No dudó en plantear la pregunta que muchos se hacen al escuchar este sueldo: "¿Qué pensión les espera?".

Además, es cierto que las camareras de piso han denunciado en numerosas ocasiones que es un trabajo que exige mucho esfuerzo físico y que muchas veces desarrollan enfermedades que "no nos reconocen". Lo cual tiene como consecuencia que acaban jubilándose antes.

La realidad es que Casín transmitió su preocupación sobre su jubilación: "¿Con qué pensión nos van a penalizar? ¿Cómo vivo con 1.000 euros? ¿Cómo vive una persona con 1.000 euros en este país cuando tenga 67 o 65 años?".

Con frustración, la camarera de piso puso en palabras una de las penurias de los trabajadores españoles señalando que "tenemos que trabajar dignamente para luego poder vivir dignamente".

La denuncia de Casín es una que hacen muchos trabajadores españoles que ven muy complicada su jubilación y deben mantenerse con salarios que no les permiten vivir con dignidad, ya que no van acorde con el coste de vida en España.