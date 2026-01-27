Juan Franco, ingeniero industrial, sobre los trenes en España: “Prefiero coger un avión, no me fío”

Las claves nuevo Generado con IA El ingeniero industrial Juan Franco expresó su desconfianza en el sistema ferroviario español tras los recientes accidentes, prefiriendo viajar en avión por seguridad. Franco destacó la importancia de estudiar las vibraciones en las vías del tren, ya que pueden indicar anomalías y posibles peligros si no son habituales. El experto señaló que las soldaduras en los carriles son el punto más débil y requieren mayor supervisión, especialmente en los primeros años tras su instalación. Según Franco, la falta de supervisión y mantenimiento adecuado contribuyó a los accidentes, y afirmó que entre el 80% y 90% de estos siniestros serían evitables.

El estado del sistema ferroviario español ha estado en el punto de mira desde el trágico accidente en Adamuz, Córdoba, donde el descarrilamiento de un tren dejó más de 40 muertos y una noche que jamás olvidarán los españoles.

Lo cierto es que, en los días siguientes al siniestro, otro accidente en un Rodalies en Barcelona dejó múltiples heridos y un muerto.

Así, desde entonces, los españoles temen subirse a un tren. Uno de estos desconfiados, es el ingeniero industrial y experto en diseños ferroviarios Juan Franco, que habló en Espejo Público sobre el estado de las vías de los trenes.

"Las vibraciones se estudian"

Muchos pasajeros han denunciado a través de redes sociales las fuertes vibraciones de los trenes, sobre todo en el trayecto Madrid-Andalucía, donde se produjo el accidente.

Sobre esto, el ingeniero señaló que "una vibración que no está prevista o que antes no se producía y ahora se produce, hay que estudiarla (...), las vibraciones se estudian y se puede ver si puede haber anomalías".

"Cualquier vibración que se produzca está diciendo que algo ha variado y, dependiendo de la naturaleza, puede ser más o menos peligroso", expresó Franco.

Con esto, al ser preguntado sobre si viajaría en un tren, fue rotundo al respecto: "Prefiero ir en avión porque hay vibraciones que dicen que no hay nada y no me fío".

Intentó demostrar con un ejemplo lo curioso de la situación: "Si yo voy a un taller, vibra mi coche y me dicen que no pasa nada, voy a otro; y si cuatro o cinco me dicen que no pasa nada, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar de coche".

Tras mostrar con un ejemplo su fuerte crítica a que las vibraciones de las vías ferroviarias no hayan sido inspeccionadas ni se hayan cambiado, volvió a reiterar que, simplemente, "no me fío".

Lo cierto es que comentó que, viendo la fotografía de la vía que publicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, de las vías de tren se pueden ver los daños: "Tenemos dos carriles; uno está destrozado y el otro se supone que está unido, no le pasa nada".

"En la parte que está destrozada he observado un chaflán, eso se produce por los golpes de las ruedas", comentó, añadiendo incluso que el motivo del accidente "está cantado" y recalcando que la vía estaba suelta antes del accidente ferroviario.

Juan Franco, ingeniero industrial y experto ferroviario en 'Espejo Público'. Antena 3

"Ese clásico 'taca taca taca' de los trenes antiguos ocurre por los chaflanes", señaló Franco, que agregó que las soldaduras el primer año que se instalan exigen mucha más supervisión que una antigua, que es el caso de la vía del accidente.

Sobre esto último el ingeniero expandió explicando que "la estadística lo dice, no solo en España, el punto más débil de un carril es la soldadura, la probabilidad de que se rompa justo ahí es bastantes veces mayor que se rompa un carril hacia la mitad".

Teniendo estos datos en cuenta, el experto comentó que "dependiendo de la tecnología, las que están usando aquí, que parece ser aluminotérmica, la probabilidad (de que se rompa) es superior a la de la soldadura eléctrica".

"La probabilidad de que una soldadura falle no es uniforme, al principio es muy alta", volvió a recalcar Franco, "al cabo de un año o dos años ya baja a un nivel mínimo para volver a subir y esto es así aunque haya cumplido todas las normas con todos los procedimientos".

Respondiendo a 'la pregunta del millón' el ingeniero fue rotundo: "Para mí, ha faltado supervisión". Con esto, utilizando el mismo símil del coche, explicó que igual que con un coche, es preciso hacer un mantenimiento preventivo y uno correctivo, después de que "se rompe algo".

"El 80% o 90% de los accidentes son evitables, a posteriori se sabe cómo", comentó el ingeniero dejando clara su postura de que, en efecto, este tipo de tragedias no deberían volver a ocurrir porque, en la mayoría de los casos, son evitables.