Confirmado por el Gobierno: si las empresas mantienen plantilla tendrán deducciones en el Impuesto de Sociedades

Sobre la mesa está la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Y el Gobierno, de la mano del Ministerio de Trabajo, ha ofrecido a los agentes sociales deducciones en el Impuesto de Sociedades.

De esta manera, intenta convencer a la CEOE de que se sume al pacto para subir el SMI. Los grandes beneficiados serían aquellas empresas que están más expuestas a la subida de los salarios más bajos.

Para poder acceder a dichas deducciones, las mismas tendrían que comprometerse a continuar subiendo salarios y mantener las plantillas. Lo que no ha especificado todavía el ministerio bajo la batuta de Yolanda Díaz es qué fórmula se va a aplicar y qué empresas concretas serán las más favorecidas.

Subida para 2026

La propuesta busca un acuerdo entre las tres partes (Gobierno, patronal y sindicatos). Por parte del Ejecutivo, la propuesta es una subida del 3,1% en 2026, para quedar en 1.221 euros brutos mensuales. Por lo tanto, serían 37 euros más desde los actuales 1.184 euros, y se repartiría en 14 pagas y sin tributación.

Desde que gobierna Pedro Sánchez, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el SMI se ha incrementado en ocho ocasiones. Es decir, que ha pasado de los 735,9 euros al mes en 2018 a los ya citados 1.184 euros de 2025.

En todos estos años, únicamente en uno de ellos (en 2020) la CEOE se sumó de manera formal al acuerdo.

Si repasamos los años uno a uno, en 2019 la subida fue del 22,3% para quedar en 900 euros al mes en 14 pagas; y en 2020 subió hasta los 900 euros tras un incremento del 5,55%.

Un año después (2021), no hubo subida entre enero y agosto, ya que se prorrogó la cuantía de 2020. Desde septiembre a finales de año, se incrementó hasta los 965 euros al mes.

En 2022, se fijó en 1.000 euros al mes en 14 pagas (tras un aumento del 3,6%) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. Mientras que, en 2023, la subida fue del 8% para situarse en 1.080 euros mensuales.

En 2024, el aumento fue del 5%, llegando a los 1.134 euros al mes; y, durante 2025, la cifra ascendió a 1.184 euros mensuales. Estos 1.184 euros, respecto a los 735,9 euros, suponen un incremento del 60% entre 2018 y 2025.

Tanto la patronal como los sindicatos están estudiando la propuesta planteada desde el Ministerio de Trabajo a la espera de conocer más detalles.