Sube del 50% al 100% la desgravación fiscal para los caseros de vivienda: el Gobierno cambia las normas

El Gobierno va a aprobar en los próximos días un real decreto-ley con el fin de intervenir el precio en el alquiler. Así lo anunció Pedro Sánchez en un acto público en Madrid, donde hizo hincapié en que será una desgravación fiscal para los caseros que no suban la renta.

Medida que viene a colación, además de por los elevados precios del alquiler, porque este año se tienen que renovar más de 600.000 contratos que se firmaron durante la pandemia y que caducan. Hablamos de cerca de 1,6 millones de personas afectadas.

En la mente de estos inquilinos está la posibilidad de tener que pagar bastante más si quieren seguir en el mismo domicilio, o tener que buscar otra opción.

Bonificación en el IRPF

La propuesta presentada por Pedro Sánchez consiste en bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que renueven esos contratos sin subir el precio. Esta desgravación, según dijo el presidente, "compensará lo que ganarían" los caseros si incrementaran las mensualidades a los inquilinos.

Más allá de esta medida, hay otras dos con el foco puesto en el alquiler. En concreto, afectan a los alquileres de temporada y a los alquileres de habitaciones. Vayamos por partes.

En el caso de los alquileres de temporada, se pondrán condiciones "estrictas" para que un contrato de este tipo pueda ser considerado como tal, a la par que se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

En el caso de los alquileres de habitaciones, se establecerá que la renta total del conjunto de habitaciones no pueda superar la renta del contrato de la vivienda completa. Además, en zonas declaradas tensionadas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Las reacciones a las medidas no se han hecho esperar. “Ninguna medida fiscal será eficaz mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador”, afirma José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Mientras que Mikel Echavarren, presidente de Colliers en España y Portugal, ha calificado estas ventajas fiscales en LinkedIn como “una trampa doble”, y ha remarcado que “hay que huir de los cantos de sirena”.