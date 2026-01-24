Martín Arosa (22), CEO de ZipGenial: “Tenemos un proyecto con futbolistas y deportistas en activo”

Las claves nuevo Generado con IA Martín Arosa, CEO de ZipGenial, utiliza el método VNC (viralidad, nutrición y conversión) para lograr el crecimiento exponencial de sus clientes en LinkedIn. La empresa se especializa en estrategias de marketing B2B, ayudando a empresas y directivos a escalar ventas y captar clientes de alto nivel en LinkedIn. ZipGenial trabaja con empresas del Ibex 35 y selecciona clientes con experiencia y presencia digital, ofreciendo formación certificada por la Unión Europea. Entre sus planes destaca un proyecto destinado a futbolistas y deportistas en activo, para ayudarles a desarrollar su marca empresarial fuera del terreno de juego.

Martín Arosa ha conseguido, mediante estrategias de marketing B2B, que los clientes de ZipGenial consigan un crecimiento exponencial en LinkedIn logrando generar negocio, escalar sus ventas y captar clientes de alto nivel.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Martín Arosa desvela su método VNC: viralidad, nutrición y conversión. Y tiene claro que el éxito en “este océano azul digital”, como así lo define, no depende de la suerte, sino de una metodología rigurosa y contrastada, el uso estratégico de la inteligencia artificial (IA) y la mejora constante en el equipo.

"Es más fácil ganar dinero en LinkedIn que conseguir seguidores. Mucho más fácil porque el público es mucho más cualificado", remarca. "Y si tienes una buena comunicación, como tenemos con nuestros clientes, la fase de conversión se acorta. Porque la gente sabe directamente qué vendemos, cómo lo vendemos y qué casos de éxito tenemos".

Apuesta por LinkedIn

Arosa considera que las empresas son conscientes de que tienen esa vía llamada LinkedIn para conseguir ingresos, pero no le dan la suficiente importancia. ¿Por qué? "Porque la gente todavía tiene en la cabeza que LinkedIn es sólo para buscar trabajo y que sólo lo pueden utilizar directores de recursos humanos y personas que buscan trabajo".

Sin embargo, desde ZipGenial han validado, con cientos de casos, "que un directivo, bien posicionado, con una buena comunicación de cara apoyando a la empresa en la que está, confían mucho más en él. Por lo tanto, cerrar ventas, acuerdos y patrocinios en las negociaciones es mucho más sencillo".

Desde su experiencia, están viendo cómo los empresarios que creen en la digitalización están apostando mucho por LinkedIn. Incluso directivos del Ibex. "De hecho, tenemos empresas del Ibex 35 trabajando con nosotros pero la cara no la pone ni el presidente ni el fundador ni un muy alto cargo sino que la pone un C level, es decir, un CEO, un CCO, o un CTO".

¿Cómo es su modus operandi? "Cuando empezamos siempre le preguntamos qué objetivos tiene, si son empresariales como querer vender más o si tiene un proyecto personal. Y, sí, son congruentes ambos objetivos".

Eso sí, siempre por etapas. "Lo que no hacemos es mezclar la comunicación. Siempre el mismo problema y siempre por etapas. Tres meses uno, tres meses otro. Trabajamos mucho etapas trimestrales poniendo el foco en una sola cosa", matiza.

Su método, llamado VNC (viralidad, nutrición y conversión) lo han desarrollado a base de entender la psicología humana y está validado en Instagram, TikTok y traído a LinkedIn.

"La viralidad, que es la V, trata de atraer público masivo como un tema común donde yo tenga una opinión y me posicione con autoridad en ese mismo tema empresarial", indica Martín Arosa. ¿Y la nutrición?

"Me vieron el post, vale. Ahora se trata de descubrir si pasaron al post por algo. Si le interesa o pasó por casualidad. Entonces, de todas estas personas, nutrimos, creamos esa conexión, esa confianza con el público, con la audiencia que nos vio con un tema de nuestra empresa que esté ligado al post anterior", explica.

Y la última etapa, la de conversión, la define "como un embudo. Entra mucha gente, menos y menos, hasta que acaban comprándonos y ayudándoles. La última etapa de conversión es la más bonita porque es en la que tienes más relación con el dinero para ayudar a empresas, a personas".

Fruto de este trabajo, han conseguido para una empresa, y en menos de diez días, unos ingresos de 40.000 euros. O, para otra, 300.000 euros en una semana, por ejemplo.

Idea de negocio

En su día a día, siempre tratan de ponerse en la piel del cliente. "Por eso, los quince días primeros con nosotros son muchísimas reuniones para entender al 100% quién eres, qué haces, qué quieres y qué no quieres. Todo", resalta.

¿Qué tipo de clientes? "Nuestro modelo de negocio no es tener 100.000 sino seleccionar perfiles que tengan la idea de negocio validada. Segundo, que lleven al menos tres-cinco años en el sector. Y, tercero, y es el punto más importante, que tenga presencia digital ya creada", sostiene.

Su formación de LinkedIn es la única que tiene una certificación oficial respaldada por la Unión Europea. Y quienes entran en su formación son mayores de 30 años, profesionales, gente que vende servicio de marketing, web, SEO... Incluso gente de Microsoft que les compró la formación.

¿Y cuáles son sus planes de expansión? "Tenemos un proyecto con varios futbolistas y deportistas en activo, importantes, de toda Europa, y de habla hispana. Queremos que desarrollen sus proyectos empresariales. Les vamos a generar una marca empresarial fuera del terreno de juego, mientras están en activo, o cuando ya no lo estén", concluye.