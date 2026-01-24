De empresa familiar a referente hotelero: el 'Efecto Spring' en Fitur 2026

Tras la adquisición estratégica del complejo Mare Nostrum Resort, la cadena recibe en FITUR el premio al 'Liderazgo Transformador' de CaixaBank, consolidando un modelo que prioriza la excelencia sobre el volumen.

No es habitual que una cadena de origen familiar y enfoque regional cope los titulares de los principales medios económicos del país. Sin embargo, tras cerrar la mayor adquisición hotelera de la historia de España, Spring Hotels ha demostrado que el liderazgo en el sector ya no es cuestión de geografía, sino de visión estratégica.

La compañía liderada por Miguel Villarroya desembarcó en FITUR 2026 (Pabellón 10, Stand A09) no solo para exhibir músculo económico, sino para presentar un modelo de negocio basado en la personalización y la excelencia operativa.

Un reconocimiento a la gestión estratégica

Este movimiento no ha pasado desapercibido para los grandes actores financieros. En el marco de la feria, CaixaBank ha otorgado a Miguel Villarroya el premio al 'Liderazgo Transformador'. El galardón subraya la capacidad de la dirección para pilotar una expansión de este calibre manteniendo la visión a largo plazo en un entorno global complejo.

Villarroya ha sido claro sobre el propósito de la compañía: “Ejecutar la compra es solo la mitad del trabajo; ahora el reto es la integración y la optimización de estos activos. No hemos comprado hoteles para mantenerlos, sino para transformarlos bajo nuestro sello de calidad”.

Dentro de esta estrategia de crecimiento exponencial, el grupo ya ha anunciado su próximo paso: la reforma del Hotel Cleopatra Palace a finales de este año. El proyecto busca elevar la identidad de este icono para responder a las exigencias del nuevo lujo experiencial.

Con seis establecimientos icónicos en Arona, Spring Hotels se consolida en FITUR 2026 como un motor de transformación. Su presencia deja un mensaje nítido: el futuro del turismo en España depende de la capacidad de las empresas para liderar con excelencia operativa y una visión transformadora a escala nacional.

El debate tecnológico

Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels.

La presencia de Spring se ha complementado en esta feria con distintas mesas de debate donde Miguel Villarroya ha abordado temas como la digitalización, la IA, la sostenibilidad o la importancia de converger con el destino.

Frente a las tendencias que despersonalizan el servicio, Spring Hotels apuesta por una filosofía donde la innovación sirva para que el equipo humano pueda centrarse en lo verdaderamente importante: la hospitalidad real y la atención al huésped. Esta estrategia busca eliminar fricciones operativas y mejorar la comunicación, permitiendo que el factor humano siga siendo la ventaja competitiva de la cadena.