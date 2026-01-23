Los supermercados avisan a millones de consumidores en España: desabastecimiento de alimentos por la borrasca Ingrid

Se espera nieve en varias zonas del país, lo que complicaría el paso de camiones de mercancía. IStock

Las claves nuevo Generado con IA La patronal de supermercados Asedas advierte de un posible desabastecimiento de alimentos en España debido a la borrasca Ingrid y las restricciones de tráfico impuestas por la DGT. Las limitaciones afectan a camiones de más de 7.500 kg, provocando grandes retenciones y dificultando el abastecimiento en supermercados, especialmente en la meseta norte y otras zonas afectadas. Fenadismer estima que si las restricciones continúan, podría haber falta de productos en los supermercados durante 24 a 48 horas, generando también pérdidas económicas. La Aemet mantiene avisos por nieve y frío intenso en varias comunidades, mientras más de 1.000 camiones permanecen bloqueados en León y Zamora.

La patronal de supermercados, Asedas, comunicó a través de redes sociales que las restricciones establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la borrasca Ingrid podrán provocar desabastecimiento en los supermercados españoles.

Según la información recogida y publicada por la Agencia EFE, cientos de camiones se encuentran afectados por las restricciones en la meseta norte y otras zonas de España.

La DGT ha limitado la circulación de vehículos de más de 7.500 kilogramos a partir de la medianoche de este viernes, 23 de enero. Así, Asedas llamó a los consumidores españoles a "evitar acopios innecesarios de alimentos".

La borrasca cierra las carreteras

La borrasca Ingrid llegó con gran intensidad y mantendrá a España en un fin de semana frío. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene aviso rojo en Galicia por riesgo muy alto, y naranja en Asturias, Cantabria y el País Vasco.

En la tarde del viernes, las carreteras afectadas por la nieve, según la DGT, aumentaron a 67. De esta manera, en varias vías principales se ha prohibido el acceso de camiones.

❄️🚛 COMUNICADO DE INTERÉS | TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO



La @DGTes ha restringido la circulación de vehículos de >7.500 kg desde la medianoche del viernes 23 por la borrasca Ingrid.



Desde ASEDAS, que representa el 75% de la distribución alimentaria en 🇪🇸, advertimos: 🧵 — ASEDAS Supermercados (@ASEDAS_ORG) January 23, 2026

Según lo expuesto por la patronal de supermercados, que "representa el 75% de la distribución alimentaria en España", esto ha ocasionado que haya "grandes retenciones de camiones sin que hubiera nevadas en ese momento, perdiéndose horas clave para el abastecimiento".

Asedas calificó dichas restricciones como "una medida sin precedentes, desproporcionada y precipitada, que ha afectado al transporte de alimentos y productos esenciales".

Con esto trasladaron la petición de que se priorice la limpieza de las vías para garantizar "la circulación segura de camiones" y, con ello, el abastecimiento y suministro de los supermercados.

La verdadera preocupación radica en que, si la situación se alarga varios días, los supermercados se verán en un verdadero callejón sin salida intentando reponer su mercancía.

De 24 a 48 horas

Por su parte, según lo recogido por la Agencia EFE, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Carlos Folchi, explicó que, si las restricciones continúan sin vías alternativas, se espera que haya una falta de productos durante "24 o 48 horas".

Por otro lado, Fenadismer, a través de sus redes sociales, comunicó que "estas son las consecuencias de una medida precipitada e injustificada: miles de camiones bloqueados pese a que las vías estaban limpias en la mayor parte de los 3.000 kilómetros de vías principales".

Lo cierto es que, según expresó el presidente de Fenadismer, "el 90% de las mercancías en España se mueve en camiones", con lo cual estas restricciones también supondrán pérdidas económicas.

En la tarde de este viernes ya había más de 1.000 camiones embolsados en León y Zamora, y las previsiones meteorológicas del fin de semana muestran que la tarde del viernes y el sábado serán días con un clima complicado.

A pesar de que los supermercados no se quedarán vacíos con motivo de dichas restricciones, lo cierto es que, si la medida se mantiene en el tiempo, reponer ciertos productos será cada vez más complicado.