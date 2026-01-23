Ni electricista ni albañil, este es uno de los trabajos mejor pagados en España: “Gano 2.600€ con complementos"

Las claves nuevo Generado con IA El trabajo de conductor de autobús en España puede superar los 2.500-2.600 euros mensuales gracias a complementos y pluses. Jordi, con 15 años de experiencia, destaca que el sector del transporte de personas ofrece salarios por encima de la media nacional. A pesar de los buenos sueldos actuales, antes se llegaba a cobrar hasta 9.000 euros mensuales realizando rutas internacionales. Algunas empresas emplean prácticas para reducir el pago de dietas y horas, afectando el salario final de los conductores.

Con la rápida evolución de la inteligencia artificial, muchos oficios se han convertido en indispensables, principalmente porque no pueden ser reemplazados.

Al mismo tiempo, son profesiones con poco relevo generacional, con lo cual, ante la baja demanda, los salarios suelen ser mucho más altos de los que cualquiera imagina.

Uno de estos oficios es el de camionero. Jordi lleva 15 años de experiencia en este mundo y aclaró en el podcast Rutas de Éxito que estos conductores cobran mucho más de lo que se cree y que, incluso, antes ganaban mucho más.

"No cambio el camión por nada"

Jordi lleva 15 años siendo conductor de autobuses en el sector de "transporte de personas". Comentó que en ese tiempo ha podido aprender a moverse en todos los sectores.

"He estado en una empresa que ha sido mi mejor autoescuela y he hecho de todo en todos los servicios: internacional, nacional, discrecional, rutas escolares, de todo", comentó.

El conductor comenzó su trayectoria a los 18 años transportando muebles y paquetería hasta que, sobre los 20 años, decidió cambiar su carrera al transporte de personas. Su primer trabajo en este sector fue un servicio interno para la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona.

Con sus años de experiencia, el conductor decidió desvelar los entresijos de este mundo: "Te podría decir lo mismo que dicen todos, que cobro 1.600 euros, mentira, ese es el sueldo base dentro del convenio".

De derecha a izquierda: Mario Cozma y Jordi. YouTube (@RutasdeÉxito)

"Yo con horas, dietas, complementos y demás estoy sobre los 2.500, 2.600 euros, depende del mes y de lo que hagas", confesó Jordi.

Explicó que, cuando decidió entrar en esto, "todo el mundo se me tiraba encima de que no, que era mucho mejor trabajar en una fábrica que pagaban igual". Sin embargo, enfatizó que, a pesar de eso, "yo no te cambio el autocar o el camión por una fábrica".

Para Jordi, una de las principales ventajas de su trabajo es la movilidad que conlleva y que "yo no estoy encerrado en una habitación con una pantalla".

Lo cierto es que el salario medio mensual en España, según los datos del primer trimestre de 2025, es de 2.290 euros brutos.

Así, a pesar de que el salario de Jordi ya está por encima de la media, el conductor se sinceró y señaló que antes se pagaba aún más.

"Estamos en una época donde se está perdiendo mucho dinero, antiguamente, por ejemplo, mi hermano ha hecho discrecional por Europa y se llevaba 9.000 euros al mes", sentenció el trabajador.

Estos 9.000 euros estaban compuestos por muchos complementos como el de estar fuera, las maletas, entre otros. "A día de hoy, estamos haciendo lo mismo por casi la mitad de dinero, o sea que a día de hoy se llevan 4.500 o 5.000 euros como mucho", señaló Jordi.

Ahora bien, lo cierto es que señaló que los conductores como él suelen tener muchos pluses como puede ser la nocturnidad; sin embargo, hay empresas que buscan ahorrárselo a toda costa.

Uno de estos extras son las dietas: "Hay empresas que, por ejemplo, si la dieta de mediodía es desde las 12 en punto hasta las 14:00 horas, en vez de ponerte un servicio a las 11:45, hasta las 15:00 horas, te lo ponen a las 12:01 y se ahorran 15 euritos".

Con esto, señaló otras 'trampas' que en ocasiones hacen las empresas para pagar menos dinero a sus empleados: "Estoy tirado en Girona y de las cuatro horas me pagan solo una, yo no estoy aquí por gusto", señaló Jordi.

"Otra es que yo cojo a un grupo por la mañana a las 8:00 de la mañana en el aeropuerto y en vez de pagarte desde las 7:30, te pagan desde las 8:00, tu desplazamiento al aeropuerto no cuenta", continuó exponiendo el conductor.

Además, el conductor reflexionó sobre que, a pesar de amar su trabajo, carga con la vida de decenas de personas, con lo cual, ante cualquier accidente, él es responsable de los viajeros que van en su autocar.

Finalmente, quitando las críticas y los malos momentos que se pueden vivir, el conductor fue directo: "Yo contento, la verdad es que cuando disfrutas lo que haces, a mí, no me pesa, es que yo no tengo ningún problema con ir a trabajar".