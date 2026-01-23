Daniel Rojas, electricista autónomo: "En un día facturo 1.562 euros, pero el beneficio real es de 209 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Rojas, electricista autónomo, factura en un día hasta 1.562 euros, pero tras impuestos y gastos solo obtiene 209 euros de beneficio real. Los autónomos deben descontar impuestos, materiales, gasolina y otros costes, lo que reduce significativamente su ganancia neta diaria. A pesar de los retos económicos, Daniel destaca que su salario mensual es superior al de muchos trabajadores por cuenta ajena. La escasez de trabajadores en oficios tradicionales en España coincide con un aumento de la demanda y mejores remuneraciones en estos sectores.

Los oficios manuales están cogiendo relevancia en el panorama laboral español. Albañiles, electricistas, fontaneros... Cada vez más trabajadores deciden emprender, montar su propio negocio y aprovechar el aumento de la demanda en este tipo de servicios.

Uno de ellos es Daniel Rojas, un electricista e instalador profesional catalán que se hizo autónomo hace un año y que ha conseguido prosperar y tejer una importante red de clientes. En uno de sus últimos vídeos en TikTok, menciona que en un día puede facturar hasta 1.562 euros, pero "el beneficio real es de 209 euros".

Al precio de los trabajos que realiza durante su jornada laboral, tiene que restarle los impuestos y los gastos comunes en la compra de material y gasolina. Y esto sin incluir la cuota de autónomos, que finalmente este 2026 sigue congelada para los trabajadores por cuenta propia que cotizan por la base mínima.

1.012 euros en gastos

En un día de trabajo, Daniel ha tenido que instalar una vitrocerámica, cambiar la tapa de un váter, cambiar las válvulas de hidromasaje y "unos cuantos arreglillos más". Todo ello por un total de 1.562 euros.

Sin embargo, recalca que tiene que restarle el 21% para Hacienda, el 25% del IRPF y 1.012 euros en gastos de gasolina y material. Aun así, aunque las ganancias netas se reducen a 209 euros, a nivel mensual su salario es mucho mayor que el de muchos españoles y que el de otros compañeros de gremio que trabajan por cuenta ajena.

"Todo esto sin contar la cuota de autónomos, el seguro de la furgoneta, la furgoneta, mantenimientos, seguro de responsabilidad... Y ya no hablamos de vacaciones", protesta el electricista.

Así, Daniel pone de relieve los retos que tienen que afrontar los autónomos en España. Además de no contar con un paraguas de protección de la empresa o del Estado, su éxito profesional depende exclusivamente de sus clientes y además tienen que sortear trabas como la criticada cuota de autónomos.

En España existe una falta de trabajadores en oficios tradicionales. Aunque cada vez son profesiones con mejor remuneración y además ejercen como un pararrayos contra la inteligencia artificial porque no van a poder ser reemplazados, la mayoría de jóvenes apuesta por otro tipo de empleos.

De hecho, cerca del 43% de las empresas españolas ya declaran que no consiguen cubrir uno o más puestos de trabajo de los que ofrecen. En concreto, según el Banco de España, dos de cada tres empresas de hostelería (63,3%) señalan escasez de mano de obra.