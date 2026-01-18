Daniel Pina, directivo de una lavandería: “Cada máquina debe facturar entre 800 y 1.200€ al mes para que sea rentable”

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Pina, directivo de La Wash, explica que cada máquina de lavandería debe facturar entre 800 y 1.200 euros al mes para ser rentable. La inversión inicial para abrir una lavandería autoservicio ronda los 45.000 euros, aunque puede alcanzar los 80.000 euros según el estado del local. La rentabilidad del negocio es del 50% y no requiere empleados, lo que reduce los costes laborales. Los ingresos mensuales de una lavandería pueden variar entre 5.000 y 13.000 euros, dependiendo de la ubicación y el número de máquinas.

Cuando alguien piensa en emprender, son muchas las 'pesadillas' que se agolpan en su mente. El sueño de muchos de ellos es tener un negocio que funcione las 24 horas del día y que, además, no tenga necesidad de tener que contratar empleados.

Esto último porque tener empleados supone una serie de costes sociales como IRPF o Seguridad Social. Empleados que no son necesarios en las lavanderías. Para desvelar qué hay detrás de este negocio, el creador de contenido Adrián G. Martín entrevistó a Daniel Pina, director de Expansión de la marca La Wash, y lo mostró a través de la red social TikTok.

“La rentabilidad es del 50% y no necesitas empleados”, afirmó con rotundidad el directivo que, a continuación, pasó a explicar las entrañas del negocio.

Número de lavadoras

Para arrancar su explicación, la inversión inicial. La misma tiene diferentes variables, dependiendo del alquiler del local, por ejemplo, y del número de lavadoras que se pongan en funcionamiento.

Con todo, y hablando de un establecimiento medio, dicha inversión puede estar alrededor de los 45.000 euros. Cantidad que incluye las máquinas, el mobiliario... “En tres años es posible recuperar la inversión”, afirmó Daniel.

Si luego hay que realizar otro tipo de trabajos como electricidad, pintura o fontanería, y dependiendo del estado del local, la cifra puede llegar hasta los 80.000 euros.

¿Y cuánto se puede facturar en un mes? Como decía la canción, depende. Ahí entran en juego una serie de variables como la ubicación del local y el número de máquinas que estén en funcionamiento.

Por término medio, se puede hablar de unos 5.000 euros mensuales. Aunque esa cantidad puede ascender hasta los 13.000 euros si está en una calle importante de Madrid bien abastecida de clientes.

“Cada máquina debe facturar alrededor de 800 y 1.200 euros al mes para que sea rentable”, matizó Daniel Pina.

Con todos estos datos, la rentabilidad final puede ser del 50%. ¿Y cuáles son los meses de mayor afluencia de clientes? Sin duda, el invierno, ya que es más difícil que la ropa se seque pronto.