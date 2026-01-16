Mikel Echavarren (63) sobre la subida de la plusvalía municipal: “Este impuesto es un robo más”

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha actualizado los coeficientes del impuesto de plusvalía municipal mediante el Real Decreto-ley 16/2025. Mikel Echavarren, CEO de Colliers, critica el impuesto calificándolo de "robo" y denuncia que se calcula sobre valores catastrales y sin tener en cuenta la inflación. Las subidas del impuesto pueden alcanzar hasta el 40% para ventas de inmuebles con 9 años de antigüedad, mientras que las reducciones llegan al 12,5% en otros casos. El impuesto grava el incremento del valor del suelo urbano cuando se vende, dona o hereda una vivienda o local, y la actualización afecta principalmente a inmuebles con menos de 15 años.

El Gobierno lo ha vuelto a hacer: ha actualizado los coeficientes para el cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. Y lo ha hecho incluyendo esa actualización en el Real Decreto-ley 16/2025.

“Este impuesto es un robo. Un robo más”, ha afirmado al respecto Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España y Portugal, en la red social LinkedIn.

Y lo explica de la siguiente manera: “Se aplica sobre la plusvalía de los terrenos entre la compra y la venta sobre un valor imaginado por el catastro y un porcentaje aparentemente pequeño sobre un importe grande. Sin considerar la inflación y sin haber añadido ningún valor por parte del Ayuntamiento”.

Plusvalía municipal

Antes de entrar en detalle, conviene reseñar que lo que grava el IIVTNU no es la casa, sino el aumento de valor del suelo urbano donde está ubicado el inmueble.

Dicho impuesto lo cobra el ayuntamiento cuando se vende, se dona o se hereda una vivienda o un local atendiendo al aumento del valor del terreno desde que se compró hasta el momento de la transmisión.

El Gobierno lo que ha hecho ha sido actualizar los coeficientes para el cálculo de la plusvalía municipal. Y, en determinados casos, las subidas llegan hasta el 40%. También, en determinados casos, la carga fiscal se reduce hasta un 12,5%.

Vayamos por partes. Los más afectados serán aquellos que pongan en venta inmuebles con menos de 15 años de vida. En concreto, aquellos que decidan venderlos con una antigüedad de entre 9 y 11 años.

Así, si tiene nueve años, el incremento será del 40%; si tiene diez años, del 33,33%; y si tiene once años, del 30%. Inferior es el aumento para los inmuebles de 8 años (21,05%) y de doce años (22,22%).

Entre trece y quince años, la subida será del 11,11%, mientras que para siete años, hablamos de un incremento del 10%.

Aquellos que vendan por debajo de siete años, el aumento previsto es el siguiente: seis años (5,26%); cuatro y cinco años (0%); dos y tres años (7,14%); y un año (0%).

Ese 0% también se aplica a quienes vendan su propiedad con una vida de 16 años. A partir de ahí, la carga fiscal será inferior: 17 años (-17,69%); 18 años (-5,88%); 19 años (-4,35%); y 20 años o más (-12,50%).

Pese a ser esta la intención del Gobierno, conviene recordar que al tratarse de un Real Decreto-ley, todavía debe recibir el visto bueno del Parlamento. Y, el pasado año, no pasó dicho trámite.