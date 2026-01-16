Esther (63), tiene 44 años cotizados y no puede jubilarse: “Me quiero jubilar, pero me quitan un 21% de la pensión”

Las claves nuevo Generado con IA Esther Cabrera, con 63 años y 44 años cotizados, enfrenta una reducción de entre el 17% y el 21% en su pensión si se jubila anticipadamente. Aunque ha cotizado más tiempo del mínimo exigido por el Gobierno (38 años y tres meses), Esther considera injusto no poder jubilarse sin penalización. La nueva normativa de 2026 incrementa los coeficientes reductores para la jubilación anticipada, afectando especialmente a la generación del baby boom. El envejecimiento poblacional y la baja natalidad obligan a retrasar la edad de jubilación, con expertos advirtiendo que podría llegar incluso a los 70 años.

En el 2026, la edad ordinaria de jubilación aumentó a los 66 años y 10 meses si se han cotizado menos de 38 años y tres meses. Así la jubilación es algo cada vez más lejano para los españoles.

De igual manera, aquellos que llevan muchos años cotizados deciden jubilarse antes. Este año se han encontrado con importantes coeficientes reductores de hasta 21%, dependiendo del tiempo cotizado.

Este es el caso de Esther Cabrera que contó, con cierto enfado, en Y Ahora Sonsoles que, a sus 63 años y con 44 años cotizados, no puede jubilarse ya que, la penalización supone entre el 17% y el 21% de su pensión.

"He cotizado de más"

Esther Cabrera lleva trabajando 44 años y tres meses, y explicó que, aunque se quiere jubilar, "me quitan entre un 17% y un 21% que es una quinta parte de lo que estoy cobrando: unos 1.300 euros".

Es importante tener en cuenta que Cabrera ha cotizado más tiempo del exigido por el Gobierno, es decir, 38 años y tres meses. Con lo cual, calificó de injusto que no le permitan jubilarse sin dicha penalización.

"Es que yo he trabajado 44 años y tres meses; yo he cotizado más de lo que está exigiendo el Gobierno para pagar las jubilaciones, el Gobierno exige 38 años y unos pocos meses", sentenció.

Luis Garvía, economista, comentó sobre esto: "Esto no es justo; es una palabra que no me gusta usar, pero es lo que hay".

"Es lo que hay porque además han cotizado, sois la generación que más habéis trabajado y todos los que ahora se están incorporando al mercado laboral no han cotizado tanto, no están cotizando", continuó exponiendo Garvía.

Con esto manifestó que realmente 'lo que está en juego' es "la sostenibilidad del sistema"; es decir, que "no te quitan porque no hayan cotizado, sino porque vas a estar cobrando mucho, al final, el problema es que vivimos más y al vivir más cobramos más".

Lo cierto es que el fenómeno de la pirámide poblacional invertida no es algo nuevo. La mayoría de los españoles han escuchado hablar de este problema que amenaza a los jóvenes y a los futuros jubilados.

La baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población ha hecho que la edad de jubilación se siga atrasando; incluso algunos expertos creen que hasta los 70 años. Por ello, el economista fue claro: "No es justo, es lo que hay".

Esther Cabrera y el economista Luis Garvía. Antena 3

El problema de la generación de Cabrera, conocidos con el nombre de baby boom, es que la mayoría comenzaron a trabajar muy jóvenes, con lo cual tienen muchos años cotizados.

Por esto, la gran mayoría, igual que la trabajadora, llegados a sus 63 años ya están buscando una puerta de salida al mundo laboral para poder disfrutar de su pensión y de su jubilación.

Cierto es que, con las nuevas reglas del 2026, para jubilarse antes hay que tener en cuenta que el coste de la pensión vitalicia es mucho mayor.

Esto es principalmente porque antes se aplicaba una reducción fija por trimestre de adelanto que suponía un 0,5% que se aplicaba sobre el importe máximo de la pensión.

Sin embargo, en el 2026 la norma vigente es la Ley General de la Seguridad Social, que muestra reducciones mucho mayores, en función de los años cotizados y cuántos meses se adelante la jubilación.

Teniendo esto en cuenta, una persona que ha cotizado 44 años y seis meses, similar al caso de Cabrera, se vería con una reducción del 13%.

Por esto, la generación del baby boom tendría que comenzar a sacar cuentas de cuándo les vendría mejor jubilarse y evitar ver su pensión considerablemente reducida.