Sergio, analista inmobiliario, sobre la bajada de impuestos a los caseros: "Se prevén subidas del 30%, no arreglaría nada"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno propone reducir impuestos a caseros que mantengan el precio del alquiler, con bonificaciones del 100% en el IRPF. Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario, advierte que la medida no solucionará el problema, ya que prevé subidas del 30% en los precios. La escasez de viviendas y el elevado precio dificultan la emancipación de los jóvenes, obligándoles a alquilar habitaciones. Los propietarios temen la inquiokupación y la falta de seguridad jurídica, mientras se prorroga la prohibición de desahucios para familias vulnerables.

El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha anunciado recientemente que va a aprobar un nuevo decreto ley con el que pretende reducir los impuestos de los caseros. En concreto, para aquellos que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio a los inquilinos.

Si la norma sale adelante, se bonificará el 100% del IRPF, por lo que se podrían ahorrar hasta 1.500 euros. Además, el Ejecutivo también ha anunciado nuevos límites al alquiler de temporada y por habitaciones.

A raíz de este anuncio gubernamental, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y cofundador de Excellence Real Estate Circle, dice que la medida "no va a arreglar nada porque se prevén subidas del 30%".

Los jóvenes no se pueden emancipar

Sostiene que los caseros "no van a poder compensar esa rebaja" porque a la hora de comprar una vivienda van a tener que realizar una inversión mucho más grande, explica ante los micrófonos del Programa de Ana Rosa.

Esta propuesta del Gobierno se produce en un contexto de crisis de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler de inmuebles. Una problemática que tiene su causa principal en la falta de construcción, lo que se traduce en una oferta mucho más baja que la demanda actual.

En este sentido, el experto indica que regular los precios no es la solución porque el problema real es la falta de acceso. "Muchos jóvenes no tienen ahorros suficientes y las ayudas que se han ido generando o no tienen sentido o realmente no funcionan".

Por eso, la única opción que tienen para emanciparse es alquilar habitaciones, algo que tiene que hacer la gran mayoría de veinteañeros para poder irse de casa de sus padres, según asegura elConsejo de la Juventud de España.

Gutiérrez, a su vez, pone en el foco el fenómeno de la inquiokupación. Considera que esta es la principal preocupación de los propietarios en este momento, ya que no se sienten seguros a la hora de arrendar sus bienes por la falta de seguridad jurídica.

El Ejecutivo, no obstante, ha aprobado un decreto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 -una vez que dé el visto bueno la Cámara Baja- la prohibición de desahucios para familias vulnerables. Pretexto al que se acogen los inquiokupas para atrincherarse en el piso indefinidamente.