Luis Alberto, albañil hondureño en España: "Trabajo de lunes a sábado y gano 90 € al día, lo más difícil es dejar a la familia"

España vive un serio problema de escasez de trabajadores en la construcción. Se estima que faltan en torno a 700.000 albañiles y otros oficios del sector.

Gran parte de la razón de este problema es la falta de relevo generacional: más de la mitad de los trabajadores superan los 45 años y hay pocos jóvenes entrando al oficio.

Por ello muchos de estos huecos los acaban tomando inmigrantes. Uno de ellos es Luis Alberto, un albañil hondureño que llegó a España para sacar adelante a su familia y encontró oficio en la construcción.

Oficio en la albañilería

Cuando Luis Alberto llegó a España desde Honduras hace tres años, sabía que no sería sencillo. Había dejado atrás a su familia, su barrio, su rutina y una profesión que, aunque humilde, dominaba bien: la albañilería.

"En Honduras no hay oportunidades y falta trabajo también, entonces eso lo hace decidir a uno emigrar a estos países", explica con una voz templada que ya no duda al mezclar su acento centroamericano con expresiones aprendidas en obra.

Su historia es similar a la de miles de inmigrantes latinoamericanos que han encontrado en el sector de la construcción un camino para empezar de nuevo.

En un país donde la mano de obra en ciertos oficios escasea, la llegada de trabajadores extranjeros ha sostenido silenciosamente la actividad de un sector que mueve miles de empleos. Y aunque España ya no vive el frenesí ladrillista de los 2000, obras hay, y albañiles también.

Lo primero para Luis fue aprender nuevas palabras. Pese a que su oficio era el mismo, el idioma técnico no lo era. "Las herramientas es un poco cómodo, sabes, porque estamos hablando de materiales que en Honduras no se manejan pero aquí en estos países sí", comenta.

"El material es que el que cambia los nombres de las herramientas, así uno queda aquí... exacto, pero aprendiendo".

Ese aprendizaje se hace en plena jornada laboral. En obra no hay pizarras, hay prisa; y no hay tutorías, hay encargados. Muchos inmigrantes entran como ayudantes, aunque tengan todas las competencias del oficio.

"Como a uno lo conocen, sabes, te conocen en tu país que es el albañil pero aquí no. Entonces cuando vienes, ganando vocacionalmente como un ayudante, viene ganando 50-55 euros", explica Luis.

"Como te van viendo lo que vas en la evolución de tu trabajo, que lo vas haciendo bien, que ya le tienen confianza... le va subiendo hasta ganar 80 o 90 euros".

El reconocimiento, por tanto, no es automático, sino construido y observado. "Sobre todo es mostrar un buen trabajo... Sí, que tu trabajo como se llama vean que tu trabajo es bueno".

Asimismo, encontrar empleo fue otro aprendizaje. Si bien el sector reclama mano de obra, no todas las puertas se abren iguales. "Es un poco difícil encontrar trabajo aquí. Bueno, todo está en contactos, pero así se consigue trabajo, sí se consigue", asegura.

En ese ecosistema, el boca a boca importa más que los currículum. Los sueldos varían según responsabilidad y destreza, pero la escala se entiende rápido: "Un albañil que sabe está ganando 90-80 euros al día".

Y aunque el salario es mejor que en su país, el día a día sigue teniendo un componente de supervivencia: "La comida hay que traerla, es igual que jornalero, hay que andar con su birreta", recuerda.

Eso sí, el éxito laboral no compensa todo lo que se dejó atrás. "Lo más difícil para todo inmigrante es dejar a su familia. Son muchos kilómetros de distancia y es difícil el día a día", confiesa. "No importa la distancia, aquí lo que importa es que nuestros hijos tenga el pan cotidiano".

"Los hijos, sabes, la familia... se extraña, todo es bien complicado", indicaba. El sacrificio emocional es un peaje silencioso que sostiene buena parte del trabajo inmigrante. "Estando aquí solo y la verdad es tremendo, es bien duro y difícil", agrega.

Mientras tanto, el sector de la construcción en España continúa absorbiendo trabajadores procedentes de América Latina, Magreb y Europa del Este.

Muchos llegan sin papeles, los obtienen con el tiempo. La mayoría comparte algo con Luis: no solo levantan paredes, sino vidas nuevas.