Adrián, soldador con 10 años de experiencia: "Un peón cobra 100€ menos que un oficial, no se valora el conocimiento"

Muchos trabajadores en España se muestran descontentos con su salario, sobre todo porque ven que los precios de la cesta de la compra o de la vivienda suben de forma imparable.

Ya sean profesionales con carreras universitarias o especialistas en labores manuales como la electricidad o la fontanería, el descontento con el nivel salarial en el país es una sensación generalizada. También lo manifiesta Adrián González, soldador con 10 años de experiencia y CEO de MADMETAL.

El canario se pregunta "cómo es posible que un peón o un aprendiz cobre 100 o 150 euros menos que un oficial o técnico especialista". Argumenta en su perfil de TikTok que entiende que se hayan subido los salarios de los trabajadores con menos experiencia porque el coste de la vida ha subido mucho, pero cree que también se deberían aumentar los de los veteranos.

"Cada vez se valora menos el conocimiento"

"Me parece correcto que cobre 1.500 o 1.600 euros, teniendo en cuenta cómo está la vida, que está muy cara, pero cada vez se valora menos el conocimiento y la experiencia. No podemos permitirlo", expone Adrián.

Según un estudio de EADA Business School e ICSA Grupo, ningún escalafón jerárquico de las estructuras empresariales (directivos, mandos intermedios y empleados) ha recuperado el poder de compra que tenía en 2007, antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria.

En cambio, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido progresivamente desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) conlleva que la mayoría de los salarios en España se estanquen en las cifras de la remuneración mínima, fijada en 1.184 euros en 2025 y a la espera de elevarse este 2026.

En consecuencia, opina Adrián, los técnicos y especialistas están desmotivados, "se aburren del oficio, no dan más de sí o, incluso, muchas veces, emprenden con sus propios medios y empiezan a trabajar como autónomos".

Además, mira con nostalgia al pasado, cuando había esperanzas reales de "ganar pasta" cuando estudiabas una carrera con buenas oportunidades como medicina o ingeniería o incluso con trabajos como el suyo.

En consecuencia, el grancanario considera que el hecho de que se haya "reducido el valor de los oficios hace que ahora todo el mundo quiera ser funcionario".

Este testimonio contrasta con la idea que se ha subrayado en los últimos meses de que los fontaneros, carpinteros y albañiles van a ser los millonarios del futuro. Según el testimonio de Adrián, la única opción de monetizar un dinero importante es hacerte autónomo y tener éxito en el proceso.