Acepta dar clases en la universidad a temprana edad y a sus 99 años logra el récord de más años como profesor

Dedicarse a la enseñanza requiere de pasión, dedicación y entrega tanto por el conocimiento como por el acto de compartirlo con nuevas generaciones.

Eso fue justo el caso de George Schweitzer cuando, a sus 23 años de edad, aceptó la oportunidad de convertirse en profesor de química en la Universidad de Tennessee en 1948.

76 años y 106 días después, George recibía el premio Guinness al profesor con mayor período dedicado a la enseñanza en todo el mundo a los 99 años de edad.

Pasión por la enseñanza

Ser profesor implica mucho más que impartir conocimientos: es un compromiso constante que exige trabajo, dedicación y sacrificio.

Cada clase requiere planificación, cada alumno demanda atención personalizada y cada desafío supone un esfuerzo adicional que a menudo va más allá del horario laboral.

La pasión se convierte en el motor que sostiene este camino, transformando horas de preparación, correcciones y acompañamiento en la oportunidad de formar, inspirar y dejar huella duradera en la vida de los estudiantes. Un sentimiento que nunca abandonó el cuerpo de George.

George Keen Schweitzer, nacido el 5 de diciembre de 1924, siempre tuvo especial admiración por la química. Después de graduarse de la carrera, realizar un máster y un doctorado con tan solo 23 años, decidió aventurarse en la enseñanza.

El 6 de junio de 1948, George se convirtió en profesor de química de la Universidad de Tennessee y desde entonces no abandonó el puesto durante 76 años y 106 días.

Durante ese tiempo obtuvo tres doctorados mientras enseñaba a más de 45.000 estudiantes. También tenía una gran pasión por la historia y la genealogía, rastreando la historia de su familia durante cientos de años y ayudando a otros a encontrar a sus parientes perdidos.

"No pienso jubilarme. Quiero morir en un aula", confesaba en una entrevista al Departamento del Tesoro de Tennessee. "Lo que quiero es caer muerto. Eso es lo único que los estudiantes de hoy en día recordarían".

En sus 99 años de vida, George contribuyó a la investigación sobre el elemento radiactivo torio durante la Segunda Guerra Mundial. Su tesis doctoral amplió el trabajo del Proyecto Manhattan en radioquímica.

Durante la Guerra Fría, se desempeñó como oficial estatal de radiación de Tennessee. Su investigación radioquímica fue clave para el desarrollo de tecnologías médicas de escaneo.

"Una verdadera educación es la capacidad de manipular información, reorganizarla y rearmarla, y ser innovador en su uso para generar nueva información y perspectivas", contaba George a la revista Torchbearer. "Esto tiene un valor inmenso y es mi objetivo para cada estudiante".

Schweitzer nunca se llegó a jubilar de forma total, teniendo un pequeño retiro en mayo de 2023 aunque no tardó en regresar a dar clase al curso siguiente. Su alma no quería abandonar las aulas... pero su cuerpo sí.

El 20 de septiembre de 2024, George Schweitzer moría a los 99 años de edad. Fue ahí cuando Guinness le dio el premio al profesor con mayor período de enseñanza.

Cerca de ocho décadas dando clase donde dejó un antes y un después en la vida de sus alumnos. Un hombre con verdadera pasión por compartir su conocimiento y que siempre siguió aprendiendo.