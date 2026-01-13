Luis, agricultor, alerta del futuro de los alimentos en España: "Tendremos importaciones masivas de carne hormonada"

Las claves nuevo Generado con IA El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur genera rechazo entre agricultores y ganaderos españoles por temor a competencia desleal en productos como la carne y el arroz. Luis Cortés, coordinador de la Unión de Agricultores y Ganaderos, alerta sobre la posible llegada masiva de carne de vacuno hormonada proveniente de Brasil y Argentina. El sector denuncia que la UE es muy estricta con los productores locales, pero menos rigurosa con los alimentos importados, lo que podría afectar la calidad y sostenibilidad de los productos consumidos. El acuerdo supone la reducción de aranceles con Latinoamérica y la creación de una gran zona de libre comercio, a pesar de la oposición de países como Francia y las protestas del campo europeo.

El reciente acuerdo comercial de la Unión Europea con Latinoamérica, denominado Mercosur, ha provocado un fuerte rechazo entre los agricultores y ganaderos españoles y europeos porque temen que derive en competencia desleal en productos como la carne o el arroz.

De hecho, grupos de agricultores han cortado en los últimos días varias carreteras en el norte de España, incluida la AP-7, que conecta España con Francia. El motivo es claro: están en contra de que Europa importe alimentos latinoamericanos, donde tienen una producción más laxa y menos requisitos de sostenibilidad.

En este sentido, Luis Cortés, agricultor y Coordinador de la Unión de Agricultores y Ganaderos, ha reflejado el malestar del gremio con la constatación de un acuerdo que, a su juicio, es perjudicial también para los consumidores. "Vamos a tener importaciones masivas de carne de vacuno hormonada de Brasil y Argentina, porque allí lo permiten".

Productos con "calidad deteriorada"

En una entrevista en La Mirada Crítica, Luis ha denunciado la doble vara de medir de la Comisión Europea en cuanto a la producción agrícola. "La Unión Europea (UE) es muy estricta en los sistemas de producción nuestros, pero no lo es tanto con los productos importados", indica.

Además, pone el foco en los distintos requisitos de reducción de la huella de carbono que existen en Europa y en Latinoamérica. "En la UE abogan por una huella de carbono mínima y por eso apuestan por el mercado de cercanía, ¿pero traer un filete o arroz desde Sudamérica, a 10.000 kilómetros de distancia, no aumenta la huella de carbono?", se pregunta.

En cuanto a los productos que más afectados se van a ver -además de la carne de vacuno-, apunta que el arroz, el azúcar, la remolacha y la fruta van a ser importaciones "con calidad muy deteriorada".

Este acuerdo no va a suponer un perjuicio sólo para los consumidores, sino que también para el campo, augura el agricultor. "Al haber una competencia tan abierta, los agricultores van a tener que cerrar. Con las importaciones masivas de Brasil y Argentina tendrán muchísimos problemas".

Reducción de los aranceles con Latinoamérica

La Unión Europea anunció a bombo y platillo la consecución de un acuerdo "histórico" con el respaldo de la mayoría de Estados miembros, entre ellos España. Bruselas señala que se va a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con una reducción de aranceles y en un contexto de aumento de las tarifas por parte de Estados Unidos.

No obstante, el rechazo entre los profesionales del campo europeos es notorio. En especial, de los franceses, país que ha liderado la oposición a Mercosur y que ha votado en contra del acuerdo.