Ramón es pensionista y alquila su salón por 300 €: "Me gano un dinero extra y mi única norma es que usen platos de plástico"

Con el auge de los alquileres vacacionales, cada vez es más común que las personas alquilen toda su vivienda cuando están fuera o habitaciones libres a un precio.

Sin embargo, en algunos casos, incluso se alquilan sus propios salones, ofreciendo un espacio de su casa durante unas horas para sacar un ingreso extra.

Un caso así es el de Ramón Porrera, un jubilado que decidió sumarse un dinero extra alquilando su propio salón y por ahora le está yendo bastante bien con el negocio.

Salón en alquiler

"Desde hace tiempo hemos hecho intercambios con familias y con amigos que viven en Baleares o en Canarias, con lo cual no hemos tenido problemas con intercambiar", confesaba Ramón Porrera en Y Ahora Sonsoles.

El jubilado contaba cómo ya tenía experiencia cediendo su vivienda a desconocidos y por ello la idea de alquilar su salón no le pareció tan descabellada: "Salió esta oportunidad y, como me jubilé hace poco, pensé que por qué no".

De ese modo, Ramón lo vio como una manera de sacarse "un rendimiento extra" con el que "arreglar el jardín o hacer pequeños apaños" a su vivienda. "La verdad es que lo disfruto", aseguraba.

El jubilado decidió colocar su salón hace apenas 6 meses, aunque también alquila su jardín. El hombre lo ve como una forma de aprovechar su espacio y ceder su inmueble a alguien que lo pueda aprovechar por un precio más asequible.

"Vino una pareja del pueblo de al lado, una pareja jovencita que vive en un apartamento pequeño, y era su primer año que quería celebrar el día de San Esteban, el día 26, con su hermano, pareja y padres", señalaba.

De hecho, esa experiencia le hizo especialmente feliz: "Y lo quería hacer en este entorno, con la chimenea y todo bien decorado. Me hizo mucha gracia. Me imaginaba que estaban súper ilusionados".

Tras varios alquileres por horas, el precio estimado es de 4 o 5 horas por 200-300 euros, aunque depende del número de personas, que hasta ahora el máximo han sido 14.

De cualquier manera, Ramón reconoce que "nunca ha tenido una mala experiencia" cediendo su propiedad ya que él mismo elige a quién le permite el alquiler y a quiénes no, por lo que no podría estar más contento.

"Empecé a ceder el jardín y la parte interior han sido pocas ocasiones", rememoraba. "Con el jardín empecé a finales de junio del año pasado y la verdad es que nada, al contrario. Me han dejado whisky, polvorones... lo recogen todo y todo bien".

Además, dado que es su propio salón, el hombre coloca sus propias normas de convivencia que le hagan más fácil mantener la limpieza.

"Pongo mis normas como que utilicen platos de plástico y una bolsa de basura grande, lo echan y lo recogen", afirmaba. "No me he encontrado nada, ni una mancha de suciedad".

Y como todo beneficio, también lo incluye en la declaración de la Renta y paga impuestos por ello, aunque en su caso no se moja con cómo funciona la tributación. "Lo lleva mi gestor", aseguraba Ramón en el programa.