Adiós a fumar en el trabajo en España: "La empresa te puede limitar las pausas para salir un minuto a fumar un cigarro"

Las claves nuevo Generado con IA Las empresas en España pueden limitar las pausas frecuentes para fumar durante la jornada laboral, ya que no están contempladas como derecho adquirido. Fumar solo está permitido durante los descansos legales del trabajador, como los 15 minutos establecidos para jornadas de más de 6 horas. Salir repetidamente a fumar fuera de los descansos puede ser motivo de sanción por parte de la empresa. Durante el descanso legal, el trabajador es libre de fumar y la empresa no puede prohibírselo, aunque sí pedir que lo haga fuera del centro de trabajo.

A pesar de las subidas en el precio del tabaco y las restricciones en espacios públicos, se estima que en España hay entre 9 y 10 millones de fumadores diarios.

Por eso, no es raro ver a muchos trabajadores aprovechar sus descansos para fumar un cigarro y aliviar el estrés acumulado durante la jornada.

Sin embargo, no todas las pausas para fumar están permitidas, y el abogado laboralista Juan Manuel Lorente (@juanmalorentelaboralista) se encargó de explicarlo en sus redes sociales.

Fumar en el trabajo

Muchos trabajadores interrumpen su jornada para salir a fumar, una práctica que en muchas oficinas y centros de trabajo se ha normalizado durante años como si fuera un derecho adquirido.

No obstante, estas pausas no siempre están amparadas por la ley ni por los convenios, y en la mayoría de casos dependen exclusivamente de la tolerancia de la empresa.

Por esa razón, con varias dudas al respecto, el abogado Juanma Lorente lo explicó: "¿Puede la empresa prohibirte salir a fumar? Pues sí y no. Me lo preguntó el otro día un cliente. Realmente la respuesta no es tan sencilla".

"La empresa te puede limitar el hecho de que estés constantemente, cada 10, 15 o 20 minutos saliendo un minutito a fumarte un cigarro", afirmaba. "¿Por qué? Porque cortas la progresión de la jornada laboral".

Es decir, salir varias veces durante el turno de trabajo como si fuese parte de la jornada laboral no es precisamente legal.

"Imagínate estar en un centro comercial y que la cajera se vaya cada 2 minutos a fumar", apuntaba el abogado. "Se montarían unas colas enormes. Obviamente la empresa te podría sancionar por haber salido constantemente a fumar".

Pero eso no significa que fumar esté precisamente prohibido. Es totalmente legal... solo que dentro del descanso del trabajador.

"Esto es algo que tienes que tener clarísimo: si trabajas 6 horas ininterrumpidas, tienes 15 minutos de descanso", indicaba Lorente. "Y obviamente tú en ese descanso puedes hacer lo que te dé la gana".

"Si te quieres ir a fumar, te vas. Si te quieres ir a tomarte un bocadillo, te vas o haces lo que te venga en gana. Y por supuesto, la empresa no te puede prohibir fumar en ese descanso".

El letrado señalaba cómo a lo mucho "te dice que te vayas un poco alejado del centro de trabajo", pero más allá de eso, fumar es legal y el trabajador no debería tener ningún tipo de problema.

En resumen, fumar en el trabajo no está prohibido, pero las pausas para hacerlo no forman parte de la jornada laboral y dependen de la tolerancia de la empresa.

Es decir, salir constantemente a fumar puede ser limitado o sancionado, mientras que durante los descansos legales, el trabajador es libre sin que la empresa pueda impedírselo.