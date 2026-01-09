El plan de fomento del empleo de Fundación Naturgy para apoyar la recuperación de Valencia tras la DANA

‘Sumando Energías por Valencia’ es el plan de actuación impulsado por Fundación Naturgy centrado en cuatro ejes fundamentales: apoyo a las personas, impulso educativo, fomento del empleo y cuidado del medioambiente. Con el objetivo de mejorar la empleabilidad en la zona afectada, se impulsan formaciones profesionalizadoras en materia de energía combinadas con acompañamiento personalizado orientado al empleo.

Cuando la DANA golpeó con fuerza la Comunidad Valenciana, fueron la resiliencia y el coraje de sus vecinos los que encendieron las primeras luces de la recuperación. Comunidades enteras se organizaron de forma espontánea: se limpiaron calles, se vaciaron viviendas anegadas, se compartieron alimentos y se atendió a muchas personas que lo perdieron casi todo en el episodio.

Esa red de apoyo solidario, desinteresada y tan necesaria, tejida entre familias, comercios, entidades sociales y administraciones locales, intentó que, incluso en los peores días, nadie se sintiera completamente solo y que la reconstrucción comenzara prácticamente desde el primer momento.

Fue en ese contexto de esfuerzo colectivo y de mirada puesta en el futuro donde iniciativas como ‘Sumando Energías por Valencia’, impulsada por Fundación Naturgy, encontraron su razón de ser para sumarse a la solidaridad inicial y poder ofrecer a la Comunidad Valenciana oportunidades reales de bienestar, empleo y recuperación del territorio.

Esa vocación de acompañar a los afectados y erigirse en un instrumento para recuperar en la medida de lo posible la normalidad es lo que ha guiado esta iniciativa de la Fundación Naturgy, que ha trabajado mano a mano junto a una treintena de entidades sociales que trabajan in situ en la zona afectada. Para la directora general de la fundación, María Eugenia Coronado, “no es un plan más, es una propuesta que pretende dar una solución integral a todas aquellas necesidades que dejó la DANA tras su paso y que se ha construido fundamentalmente a partir de la experiencia y el conocimiento de la fundación a lo largo de estos últimos 30 años y poniendo este conocimiento al servicio de la comunidad”.

Un plan integral

Este plan, que se suma a las acciones que la compañía ya desplegó en el territorio en el momento de la catástrofe, está concebido para actuar a corto y medio plazo y responder a las necesidades en estas zonas, como explica Coronado: “Trabajamos con una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo”.

En el diseño de ‘Sumando Energías por Valencia’, la Fundación Naturgy ha trabajado durante meses con otras entidades sociales e instituciones locales, y ha focalizado la iniciativa en cuatro ámbitos de actuación:

Sumando energías por las Personas : centrado en el bienestar en el hogar de las personas afectadas, apoyando especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

: centrado en el bienestar en el hogar de las personas afectadas, apoyando especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sumando energías por la Educación : promueve iniciativas educativas y de sensibilización, acercando la energía, la sostenibilidad y la eficiencia a la comunidad educativa y a la ciudadanía.

: promueve iniciativas educativas y de sensibilización, acercando la energía, la sostenibilidad y la eficiencia a la comunidad educativa y a la ciudadanía. Sumando energías por el Empleo : impulsa programas formativos con certificación oficial para mejorar la empleabilidad en sectores clave de la transición energética.

: impulsa programas formativos con certificación oficial para mejorar la empleabilidad en sectores clave de la transición energética. Sumando energías por el Medio Ambiente: apoya la recuperación del territorio con proyectos que combinan cuidado ambiental, eficiencia energética y desarrollo local.

El plan beneficiará a más de 40.000 afectados y se suma a las más de 42.000 acciones que la compañía ya desplegó en los municipios más afectados tras la emergencia.

El foco en el empleo y la formación

Uno de los pilares más potentes del plan es Sumando Energías por el Empleo, que promueve programas de formación teórico‑práctica para personas desempleadas, jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad, residentes en los municipios afectados. El objetivo es claro: mejorar la empleabilidad en sectores con alta demanda y, al mismo tiempo, contribuir a la transición energética y a la rehabilitación del parque de viviendas.

Inauguración de los cursos de instalación fotovoltaica y rehabilitación de viviendas.

Para Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de Fundación Naturgy, con esta apuesta por la formación “queremos mejorar la empleabilidad de personas afectadas profesionalmente por la DANA, a través de nuestro Programa de Formación Profesional para la empleabilidad, con certificaciones oficiales en sectores clave para la transición energética, con alta demanda laboral. La mejor manera que tenemos de contribuir es ofrecer la expertez de Fundación Naturgy, impulsando formaciones profesionalizadoras en materia de energía, junto a acompañamiento personalizado hacia el empleo”.

El punto de unión entre estos itinerarios se articula, por tanto, en torno a la empleabilidad en sectores verdes con alta demanda. Destacan, por ejemplo, los cursos en Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas, con parte práctica de instalación real en centros educativos afectados por la DANA y colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid y la Plataforma para el Empleo Verde.

“Considero que esta formación enfocada al empleo verde es de alto valor para poder materializarla en un futuro empleo dentro del sector. Los alumnos son conscientes de ello”, declara Salvador Seguí Chilet, docente de este curso profesionalizador. “Esta formación ayuda a preparar profesionales que el mercado laboral necesita, enseñándoles las tareas que después van a desarrollar en las empresas y dándoles un conocimiento de base que les permita entender por qué se hacen las cosas”, añade.

Asimismo, también se han puesto en marcha itinerarios en Rehabilitación eficiente de viviendas, que capacitan para intervenir en mejoras energéticas en edificios, fomentando el ahorro, el confort y el empleo local de calidad. Y también existe la posibilidad de lograr una certificación oficial en Digitalización de redes de gas y operaciones, orientada a tareas básicas del sector (cambio de contadores, inspecciones, pruebas), así como formación para Instalador de gas certificado y agente de puesta en marcha, en colaboración con Sedigas y CONAIF.

Curso de instaladores de gas.

Todas estas formaciones incluyen orientación laboral y la posibilidad de obtener acreditaciones oficiales, lo que refuerza la inserción laboral en sectores verdes y tecnológicos. Ya se ha formado a más de 80 personas en el marco de la iniciativa y se prevé alcanzar a más de 260 participantes.

Aunque estos programas remiten a una terminología y una componente técnica muy evidente, la experiencia de los alumnos al finalizar estas materias remarca el sentido práctico de las mismas. Es el caso, por ejemplo, de Olga Mariela Sánchez, alumna de la formación en Rehabilitación eficiente de viviendas: “Antes de empezar el curso me sentía con mucha incertidumbre por lo nuevo que resultaba el tema para mí. Sin embargo, desde el inicio me he sentido motivada y acompañada por el profesor, lo que ha sido fundamental en mi experiencia de aprendizaje. Los resultados han superado mis expectativas”.

Los alumnos coinciden en que estos conocimientos les pueden abrir nuevas oportunidades, como señala otro alumno, Diego Martín, que ha cursado la formación en Instalación de paneles solares fotovoltaicos: “El curso ha supuesto un punto de inflexión en mi trayectoria. A nivel profesional, me ha permitido disipar dudas y ampliar mis conocimientos . Estoy convencido de que esta formación me abre nuevas oportunidades laborales. Por supuesto que me veo trabajando en el sector de las energías renovables, con esa finalidad hice el curso”.

Un motor de cambio social y energético

El testimonio de docentes y alumnado de las formaciones refleja el valor transformador del plan: el profesorado destaca la motivación del alumnado y la metodología que combina teoría y práctica, acercando al máximo la formación a la realidad de las empresas. Gregori Cascante, presidente de la Plataforma para el Empleo Verde, que colabora con Fundación Naturgy en el desarrollo de estos procesos formativos, pone en valor el “doble mecanismo” que supone esta vertiente formativa de “Sumando Energías por Valencia” en cuanto a “formación y acompañamiento al empleo”: “El valor es juntar dos necesidades, la de la recualificación, la inserción laboral de personas que viven en la zona, y la necesidad de tener profesionales en ambos campos”.

Para Cascante, el éxito de esta iniciativa tiene que ver con tres aspectos "fundamentales". Uno es el del acompañamiento al empleo ya mencionado, y los otros son la “formación de calidad en términos técnicos” y el hecho de que se haya incorporado a “los mejores operadores para hacer esta formación”.

En este sentido, señala: “Me gustaría destacar que una parte central de esta formación la hace la Universidad Politécnica de Valencia, es decir, personas que no han pasado por las aulas universitarias, van a pasar por aulas universitarias y van a tener una certificación de formación de la Universidad Politécnica de Valencia. Y con estos tres aspectos vamos a ayudar a recuperar la confianza de las personas, que hagan ese “click” al entender que tras la formación tienen altas posibilidad de encontrar un buen empleo”.

Cascante añade que el círculo de estas formaciones se cierra cuando algunos de los alumnos pueden aplicar lo aprendido en las mismas iniciativas del plan de Fundación Naturgy: “Algunas prácticas se van a realizar en colegios afectados DANA, donde los alumnos colaborarán en la instalación de placas fotovoltaicas”.

‘Sumando Energías por Valencia’ se consolida así como una iniciativa que suma esfuerzos por las personas, por el empleo, por la educación y por el medio ambiente, situando a las comunidades afectadas por la DANA en el centro del cambio.