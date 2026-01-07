Marta, empresaria en España: "La nueva ola de millonarios será la de los fontaneros, electricistas y mecánicos"

Las claves nuevo Generado con IA Marta Crespo, CEO de ASELVIA, asegura que la nueva ola de millonarios serán fontaneros, electricistas y mecánicos, debido al auge de la inteligencia artificial. Estos oficios tradicionales serán esenciales para construir y mantener la infraestructura física que sostiene la revolución tecnológica de la IA. La visión de Crespo coincide con la de líderes de la industria tecnológica, como el CEO de NVIDIA, que apoyan el valor estratégico de estos profesionales. Crespo advierte que el crecimiento de estos negocios dependerá de la automatización y la eficiencia en los procesos internos para aprovechar la oportunidad.

La irrupción de la inteligencia artificial está transformando la economía global, pero no solo desde los despachos tecnológicos o las grandes empresas digitales.

En este contexto, Marta Crespo, CEO y fundadora de ASELVIA, lanza un mensaje claro y directo sobre quiénes serán los grandes beneficiados de esta nueva revolución tecnológica.

Desde su experiencia como empresaria del sector, Crespo subraya que los oficios tradicionales jugarán un papel clave en el desarrollo de la IA.

"Fontaneros, electricistas, mecánicos, estáis a punto de haceros ricos", afirma la empresaria, rompiendo con la idea de que solo los perfiles tecnológicos se verán favorecidos por el auge de la inteligencia artificial.

La explicación está en la infraestructura que sostiene esta revolución. Según insiste Crespo, "la nueva ola de millonarios van a ser precisamente los fontaneros, los electricistas y los mecánicos".

Estos profesionales, fundamentales a lo largo de la historia, son y seguirán siendo los encargados de construir y mantener los sistemas físicos que permiten que la IA funcione en el mundo real.

La empresaria señala, además, que esta visión no es una opinión aislada, sino que cuenta con el respaldo de la industria tecnológica.

"El CEO de NVIDIA, que es la empresa que fabrica los chips que hacen funcionar toda la inteligencia artificial del mundo, ha dicho que la nueva ola de millonarios van a ser precisamente los fontaneros, los electricistas, los mecánicos".

Frente a este panorama, la demanda de infraestructuras, fábricas, cableado y sistemas energéticos continuará en aumento, marcando un eje estratégico en la economía tecnológica del futuro.

Ante este escenario, Crespo advierte que un aumento en la carga de trabajo no garantiza necesariamente el crecimiento si no se gestiona correctamente. Por eso, considera imprescindible cambiar la forma de trabajar para aprovechar esta oportunidad.

"Si tienes una empresa de electricidad, fontanería o mecánica y ya tienes mucho trabajo, para poder crecer y aprovechar esta ola necesitas crear sistemas que te liberen tiempo", afirma.

En ese sentido, la automatización se convierte en una herramienta clave, y Marta Crespo subraya que, sin sistemas internos eficientes, resulta difícil escalar un negocio.

"Si estás pegado al teléfono todo el tiempo y no automatizas tus propios procesos internos, seguirás en la misma ruleta del hámster", concluye.