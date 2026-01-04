Pedro Muñoz, asesor financiero, sobre el ahorro: "Lo desprecian, pero ese pequeño hábito puede darte una entrada para un piso"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Muñoz, asesor financiero, destaca la importancia de no menospreciar el ahorro de pequeñas cantidades mensuales, como 30, 50 o 100 euros. El hábito de ahorrar, aunque sea poco, puede convertirse a largo plazo en la entrada para una vivienda o ayudar ante imprevistos económicos. Muñoz insiste en que la clave no es renunciar a todo, sino encontrar un equilibrio entre disfrutar el presente y pensar en el futuro. Ahorrar no solo ayuda a afrontar emergencias o comprar vivienda, sino que también contribuye a una mejor jubilación complementando la pensión estatal.

Hablar de ahorro en España se ha convertido casi en un tema incómodo. Y es que para muchas personas, llegar a final de mes ya es un reto suficiente como para pensar en guardar dinero.

Los sueldos cada vez están más ajustados, el coste de la vida no para de crecer y la dificultad para acceder a una vivienda hace que la idea de ahorrar parezca lejana, especialmente entre quienes su nómina ronda los 1.000, 1.500 euros al mes.

Aun así, cada vez más expertos insisten en que el problema no siempre es la falta de ingresos, sino la forma en la que se gestionan.

Así lo explica Pedro Muñoz, asesor financiero de JP Financial, quien señala que uno de los mayores errores es menospreciar las pequeñas cantidades.

Y es que aunque en el día a día es habitual gastar dinero en caprichos o gastos innecesarios sin darle importancia, cuando se trata de ahorrar, por más que sean esas mismas cifras, parecen no valer la pena.

"El problema es que muchos desprecian ahorrar o invertir 30, 50, 100 euros al mes. Como si esto no valiera nada", detalla.

Sin embargo, ese pequeño hábito repetido mes a mes puede tener mayor impacto del que muchos piensan con el paso del tiempo.

Tal como explica Muñoz, estas cantidades, por insignificantes que parezcan son una buena solución para muchos, ya que "a largo plazo, ese pequeño hábito puede darte una entrada para un piso o salvarte de un aprieto económico", confiesa.

Y es que la idea no es renunciar a todo, sino encontrar un equilibrio entre disfrutar del presente y pensar en el futuro.

Además, Muñoz recuerda que ahorrar no solo tiene sentido pensando en la vivienda o en emergencias, también es una forma de prepararse para la jubilación, ya que "esto, además, incluso sirve para acumular una buena pensión el día de mañana, complementaria a la pensión del Estado", detalla.

Pues, "lo importante no es cuánto puedes ahorrar hoy, sino empezar cuanto antes. Y cuanto antes lo entiendas, más rápido dejarás de depender de un solo sueldo para construir un buen patrimonio a largo plazo", concluye.