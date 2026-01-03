Jon, propietario de 15 pisos en España: “Si vives 3 años en una casa, la vendes y reinviertes el dinero en otra, no tributas"

Montaje con Jon Goitia, arquitecto propietario de 15 pisos y una persona con una llave (imagen generada con IA). ChatGPT

La crisis de acceso a la vivienda resulta cada vez más evidente entre los ciudadanos españoles, especialmente entre los jóvenes, que se ven obligados a hacer auténticos equilibrios para trabajar, ahorrar, pagar un alquiler e incluso, en algunos casos, continuar estudiando.

Esta situación, además, está respaldada por diversos informes que señalan que, aunque lo recomendable es destinar en torno al 30% del salario a la vivienda, los menores de 35 años llegan a dedicar hasta el 80% de sus ingresos al pago de un inmueble.

En este contexto, el arquitecto y propietario de 15 pisos, Jon Goitia, compartió en Espejo Público una serie de consejos y estrategias dirigidos a los jóvenes para ayudarles a acceder a su primera vivienda.

"No emanciparse pronto"

La tasa de emancipación en España, según los últimos datos del Consejo de la Juventud, se sitúa en el 15,2%, la cifra más baja en los últimos 20 años. Mientras que, la edad media de emancipación está en los 30 años.

Con este dato, el gran tenedor comentó que, justamente, lo primero que "no hay que hacer" es "emanciparse pronto".

Recalcó que, a pesar de que hay personas que deben mudarse por motivos de estudios, trabajo, entre otros, señaló que "si tú puedes alargar los años en casa de tus padres y ahorrar 3 o 5 años, eso te da una posición de partida muchísimo mejor".

Así, comentó que si el objetivo es comprarse una primera vivienda, "no es conveniente emanciparse demasiado pronto".

Establecido esto, contó que, por el contrario, algo que sí hay que hacer es "confirmar nuestra capacidad adquisitiva antes de ir a ver ningún piso, hay que hablar con el banco, que yo sé que hay mucha gente que no lo hace".

Explicó que la importancia de hacer esto radica en que permite tener mayor claridad a la hora de buscar pisos y, sobre todo, evitar estafas o engaños. "Hay que sentarse con el banco y explicarle lo que ganas, lo que tienes ahorrado y lo que te pueden ayudar tus padres", expresó Goitia.

Jon Goitia, propietario de 15 pisos, (izquierda) y Sara García, joven estudiante, (derecha) Antena 3

Además de la importancia de explorar todas las opciones con el banco, es posible que también presenten opciones que se habían escapado del conocimiento del cliente como, por ejemplo, una opción de hipoteca o un préstamo personal.

El siguiente consejo expuesto por el arquitecto como otra cosa que "no hay que hacer", fue "aspirar a que la primera vivienda sea la de nuestros sueños, vamos, que tienes que buscarte un piso".

El motivo de este consejo, continuó manifestando el experto, radica en que puede llevar al "bloqueo" y que finalmente no se compre nada porque ninguna de las viviendas visitadas cumplió los estándares: "Claro, tú lo que te puedes comprar con 30 años es pequeño y en peores zonas".

Aprovechó para hacer alusión a una experiencia personal: "Yo compré una vivienda de 23 metros cuadrados, con el baño dentro de la cocina, es decir, que tenías que pasar por la cocina para ir al baño", comentó.

"Compré un piso del siglo XIX, tercero sin ascensor (...) yo tenía 25 años por aquel entonces, pero es que hacía hasta más frío dentro del piso que fuera", expresó. Con esto, comentó que "yo tengo la ventaja de que soy arquitecto", por lo que acabó reformando el piso que incluso tuvo que demoler.

"La reforma me ayudaron mis padres y la hipoteca la pagué yo", especificó el arquitecto. Utilizó esta anécdota también para establecer otro consejo: "Una vez que tenemos claro que no nos podemos comprar nuestra primera vivienda, hay que rebajar nuestras expectativas".

En otras palabras, manifestó que con esto hace referencia a que hay que pensar en esto como "una carrera de fondo", es decir, una inversión y "arrancar el ciclo de reinversión cada 3 años".

Con esto, se refiere a que "la propia fiscalidad nos marca que si tú vives 3 años en una casa, la vendes y reinviertes ese dinero en otra mejor, no tributas porque es reinversión de vivienda habitual. El propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) te marca el ritmo".

Jon Goitia (izquierda) y Sara García (derecha) Antena 3

Señaló que esta reinversión de cada 3 años, comprar y vender una vivienda, no supone una manera de comprar la casa de sus sueños, pero sí intentar llegar a ella.

El siguiente punto, consiste en que "no hay que visitar viviendas por encima de tus posibilidades". La explicación detrás de dicho consejo es relativamente simple, se genera un bloqueo y, actualmente, "los propietarios apenas negocian el precio", declaró Goitia.

Por otro lado, es importante que la vivienda que se acabe comprando, se ajuste bien a las necesidades del comprador. "Si no tienes coche no te compres una casa con garaje", explicó el arquitecto.

Finalmente, el propietario de 15 pisos señaló que a la hora de comprar un inmueble es importante ser objetivos y que "no nos encaprichemos ni de la decoración ni del homestaging, ni nada (...) No encapricharnos, ni dejar que sea una compra sentimental".