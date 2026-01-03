Hugo, fontanero y electricista que trabaja 10 horas al día: "Hay mucho trabajo, el precio sube y la gente sigue pagando"

Las claves nuevo Generado con IA Hugo González, fontanero y electricista, asegura que la demanda de su trabajo es alta y los precios siguen subiendo, pero los clientes continúan pagando. El auge de las energías renovables y la digitalización ha incrementado la necesidad de fontaneros y electricistas, favoreciendo el pleno empleo en estos oficios. Hugo destaca la escasez de profesionales y la desaparición del modelo de aprendiz, lo que dificulta la formación de nuevas generaciones en el sector. Tanto Hugo como expertos del sector tecnológico consideran que estos oficios manuales tienen un futuro prometedor y difícilmente serán reemplazados por la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial amenaza con revolucionar el mercado laboral. Muchos trabajadores temen que las aplicaciones de IA los sustituyan y pierdan su puesto de trabajo, por lo que la incertidumbre es alta.

De hecho, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha asegurado recientemente que los millonarios del futuro serán fontaneros, carpinteros o electricistas porque son oficios dificílmente sustituibles. El cambio de paradigma es claro: en un futuro pueden tener más valor oficios manuales que profesiones basadas en títulos universitarios.

Hugo González es, precisamente, electricista y fontanero. Aunque aclara que no es millonario, sí está muy satisfecho con la evolución de su profesión. "Hay mucha demanda de trabajo, cada vez suben más los precios y la gente nos los sigue pagando", afirma en una entrevista en Espejo Público.

Largas jornadas de trabajo

Además, el contexto económico actual, basado en las energías renovables y en la digitalización de la economía, impulsa tanto a fontaneros como a electricistas. "Son profesiones que están en auge por el tema de las renovables y el internet de las cosas, que han traído más trabajo", menciona Hugo.

Sin embargo, aclara que el hecho de que haya mucha demanda de trabajo y, al mismo tiempo, escasez de profesionales, deriva en que tenga que trabajar muchas horas al día. Eso sí, a diferencia de otros empleos y del estado general del mercado laboral en España -con una tasa de paro del 10,45 % en el tercer trimestre del año, peor dato de la Unión Europea-, son ocupaciones con pleno empleo.

"Hoy en día no hay paro", asegura. Pero el profesional señala que en la actualidad se ha difuminado la figura del aprendiz, que era una etapa clave para formar a los trabajadores. "Se ha perdido en formación. Antes existía la figura del aprendiz, donde más se aprende".

Por ello, ahora, una vez que terminan su formación profesional -que incluye prácticas- empiezan a trabajar directamente. Además, con la próxima jubilación de la mayoría de profesionales fontaneros, albañiles o electricistas, será aún más complicado entrenar a las nuevas generaciones porque habrá menos referentes.

Profesiones del futuro

¿Hay alguna posibilidad de que las herramientas de inteligencia artificial se desarrollen tanto que incluso puedan hacer prescindibles a los empleados de este tipo de oficios? Según el CEO de la compañía fabricante de chips de inteligencia artificial con mayor cotización, no parece posible. Y Hugo apunta en la misma dirección, ya que considera que su actividad tiene un futuro prometedor.

"A nuestro empleo lo considero el trabajo del pasado, del presente y del futuro. A mí nunca me ha faltado trabajo y la verdad es que poder solucionar tus problemas tú mismo, en mi casa, es un motivo de alegría", concluye el fontanero y electricista en el programa de Susanna Griso.