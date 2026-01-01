Fran Rodríguez, el pescadero que levanta pasiones en Málaga: "Hago 1.500 calendarios firmados y todavía nos faltan"

Los calendarios de 2026 de Pescadería Paco en un montaje de El Español

Cuando creíamos que lo de los calendarios sugerentes había quedado obsoleto, ha llegado un pescadero con mucho arte a quitarnos la razón. Él es Fran Rodríguez, un malagueño que se ha hecho viral en redes sociales y no solo por cortar pescado a la perfección.

Fran lleva dos años siendo el protagonista del calendario 'sexy' de su negocio familiar. En Pescadería Paco, el padre de Fran lleva 40 años regalando este tipo de calendarios a sus clientas.

"Antiguamente venían solo mujeres a comprar a la pescadería y para romper con lo típico de chicas en cueros, yo hacía calendarios de hombres con poca ropa", explica el padre de Fran. Una curiosa tradición que ha dado un giro inesperado.

Regalo de año nuevo con dedicatoria

Las filas en este famoso negocio situado en el barrio de Las Chapas, en Málaga, ya no se deben solo a conseguir provisiones para las comidas y cenas familiares. Todo empezó el año pasado cuando Fran sacó una pequeña tirada de 300 calendarios que se agotó rapidamente.

Acabó imprimiendo más de 600 debido al éxito que tuvo su propuesta. En las fotos aparece él mismo desnudo, de forma artística, o con muy poca ropa, posando en la pescadería y con elementos del oficio. Algo que ha encantando a su clientela de toda la vida y a la nueva que ha quedado también cautivada.

Este año ha repetido la popular iniciativa siendo aún más atrevido con los posados. Fran ha confesado en entrevistas de televisión que "muchas clientas mayores van a comprar el calendario para que se lo firme dedicado a sus nietas".

Una clienta cuenta con gracia por qué compra en Pescadería Paco. "Para mí lo del salmón es un pretexto, yo lo que vengo es a por el caledario de todos los años. El niño está muy bien criado".

ANDALUCÍA DIRECTO HA VENIDO A GRABARNOS Hoy hemos tenido a Canal Sur en la pescadería y te cuento por qué: estamos entregando el calendario especial del pescadero, un detalle que está dando muchísimo de qué hablar y que muchos clientes están viniendo a buscar.

"El año pasado tuvimos que hacer una segunda edición del calendario y este año lo mismo. Hacemos 1.500 y faltan calendarios. Vienen de muchos sitios a buscarlo", asegura Fran.

Pero el malagueño ya está pensando en el de 2027. "Al año que viene yo quiero poner a mi padre Paco y nos vamos a poner aquí tirados en la mesa de hielo y con el mandín nos vamos a tapar", bromea el joven pescadero.

El pescadero de Tiktok

Fran, conocido en redes como @pescaderotiktokero, empezó a ganar fama gracias una clienta inesperada que le visitaba cada mañana. Esta era una gaviota muy 'avispada' que fue bautizada como 'Pirata' y que se acercaba a Pescadería Paco para intentar robar algo pescado.

Fran le hablaba como si fuera una vecina más del barrio: "¿Qué pasa, Pirata? ¿Ya estás aquí pidiendo?". Luego le lanzaba un boquerón o una sardina, la gaviota lo atrapaba al vuelo o del suelo y se marchaba. Se termiano creando una comunidad fiel en TikTok que le exigía a Fran su "dosis diaria" de la gaviota Pirata.